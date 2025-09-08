Una mipyme se alía con Correos de Cuba en Matanzas ante el empuje privado en la paquetería internacional

Vídeos relacionados:

La mipyme Transmiret ha salido al rescate de la siempre colapsada empresa estatal Correos de Cuba para la entrega de paquetería internacional en Matanzas.

A finales de agosto, la filial provincial de la entidad estatal anunciaba que arribaba “el primer cargamento de bultos postales internacionales al Centro de Clasificación de Matanzas, perteneciente a la Empresa de Correos Matanzas, proveniente de la MIPYME Transmiret, tras exitosos acuerdos de negociación estratégica para la entrega de paquetería con entidades de gestión no estatal”.

“Este importante paso fortalece la distribución eficiente de los envíos, que serán procesados en el centro para su posterior envío a los distintos municipios de la provincia”, precisaba la información.

“Este avance representa un hito significativo en la modernización y diversificación del sistema postal, contribuyendo a la integración de nuevos actores en la cadena de suministro y al mejoramiento continuo de los servicios postales provincial”, concluía.

El diario independiente 14 y Medio, quien ha dado seguimiento a esta noticia, publica declaraciones este sábado declaraciones de una empleada de la oficina Matanzas 1, ubicada en la céntrica calle del Medio, quien admitía que “esta unión responde a las quejas constantes de los usuarios y a la pérdida de confianza en el servicio de envíos internacionales de Correos de Cuba”.

“La realidad es que hemos tenido problemas de rigor, distribución y atención al cliente. Ahora esperan que esta alianza mejore la situación”, agregó.

El motivo de esta alianza, explica el medio independiente, se debe además al interés de Correos de Cuba de recuperar el espacio perdido frente a otras iniciativas privadas.

Entre ella destaca We Ship You, quien lleva tres años brindando servicio desde la barriada de Peñas Altas.

“Tienen un servicio excelente. Con su aplicación para móviles puedo monitorear el paquete desde que llega a su depósito hasta que lo entregan en mi casa. La primera vez que usé el servicio el paquete llegó un domingo y como las entregas comenzaban el lunes, fui a la base y me lo dieron en 10 minutos”, dijo a 14 y Medio, Arnaldo, cliente habitual de We Ship You, con sede en Homestead, Florida, y fundada por el colombiano Carlos Badel y el cubano Johan Rodríguez.

“Además, mientras más pese el envío, más baja el precio. Llega a costar 4 dólares por libra si pasa de 10 libras. En menos de 21 días el paquete ya está aquí, algo impensable con Correos de Cuba”, añadió.

Otra de las empresas que hacen competencia al hasta hace unos años monopolio estatal, según 14 y Medio, es Tu Envío Latino, “una agencia de compras online creada por dos jóvenes matanceros que aprovecharon el vacío dejado por el Estado”.

Vimos la oportunidad y comenzamos a trabajar en el tema. Nuestra familia en Miami nos ayuda, las compras llegan a ellos y después son enviadas a Cuba. Poco a poco hemos crecido y ya movemos más de 10.000 dólares en la quincena en mercancías”, dijo al medio independiente uno de sus fundadores.

“No nos asusta que Correos de Cuba nos haga la competencia, porque siempre que las empresas estatales hacen algo medianamente novedoso los particulares les ganamos, ya que nos adaptamos más rápido. Con nosotros los productos llegan en menos de 20 días, incluso desde China. Una vez un cliente recibió su compra desde la tienda de Nike en solo 24 horas”, agregó.

Colapso de Correos de Cuba

En las últimas semanas el Grupo Empresarial Correos de Cuba (GECC) ha reconocido públicamente el colapso de su sistema de recepción, tramitación y entrega de paquetería internacional, y responsabiliza directamente al aumento “en cifras récord” de motos importadas con motor de combustión, que saturan su ya frágil capacidad logística.

La Empresa de Mensajería y Cambio Internacional (EMCI) justificó esta situación porque atraviesan una “ruta crítica” similar a la de los años 2020 y 2021, durante la pandemia, cuando se procesaron millones de envíos internacionales.

Pero, a diferencia de entonces, ahora se reciben menos paquetes, pero de mayor volumen y peso, lo que complica aún más las operaciones.

Correos también argumenta que el contexto actual es más adverso que el vivido en la COVID: existe un severo déficit de combustible, afectaciones al sistema eléctrico nacional y una crisis logística estructural, agravada por demoras en los despachos aduanales, que paralizan la entrada oficial de las cargas al sistema postal hasta que no son liberadas.

Además, destacan que las autoridades aeroportuarias y del puerto del Mariel priorizan otras mercancías consideradas estratégicas para el país, como materias primas e insumos industriales, lo cual retrasa aún más los tiempos de entrega para los envíos personales.

La entidad estatal señala que el promedio de entrega para paquetería internacional ya supera los 60 días, y en el caso de las motos, el retraso puede extenderse por meses.

La EMCI aún está procesando contenedores recibidos a finales de abril, según admitió entidad de manera pública.

Pese a las promesas de las agencias comercializadoras, que aseguran entregas en 15 días, las motos solo se están distribuyendo desde tres puntos: La Habana, Santa Clara y Holguín, según la zona geográfica del destinatario.

Esto obliga a muchos cubanos a recorrer largas distancias para recoger sus vehículos, generando costos y molestias adicionales.

Correos aseguró que la decisión no fue tomada por ellos, pero reconoció que ha provocado “insatisfacciones y quejas”.

A esto se suma que la planta automatizada de la EMCI aún no ha podido arrancar por falta de un componente eléctrico importado, retrasando aún más la modernización prometida del servicio.

En los últimos meses, la prensa oficial intentó mostrar mejoras en los servicios de entrega, pero los reportes de más de 4,000 envíos acumulados, denuncias de pérdidas y la saturación por nuevas importaciones como las motos evidencian lo contrario.

Con un sistema que sigue colapsado, Correos de Cuba intenta justificar la lentitud de sus servicios en una mezcla de obstáculos estructurales, sobrecarga de mercancías, demoras ajenas y falta de recursos básicos.

Además, en un país donde las redes sociales se han convertido en canal casi obligado para denunciar irregularidades del día a día, las quejas por robos o pérdidas en los envíos internacionales gestionados por Correos de Cuba no han pasado desapercibidas.

A pesar de ello, el Grupo Empresarial Correos de Cuba publicó un extenso comunicado en Facebook con el título “Correos de Cuba: Hablando claro”, donde intentan desacreditar las denuncias y minimizar su impacto.

