Padre cubano en Florida recibe orden de salida de ICE pese a enfermedad de su hija

El cubano Deivy Alemán Oropesa, residente en Florida desde hace siete años, enfrenta una difícil situación tras recibir una orden de salida de Estados Unidos, pese a que su hija menor padece una delicada condición cardíaca y necesita nuevas operaciones a corazón abierto.

El periodista Javier Díaz relató en Facebook que Alemán Oropesa acudió este 8 de septiembre a una cita rutinaria con oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y allí se le informó que debe abandonar el país por voluntad propia a más tardar el próximo 14 de septiembre.

La decisión deja a su familia en un limbo lleno de incertidumbre, que podría incluir una dolorosa separación.

“Un triste caso donde para nada sirve que tengas razones humanitarias o seas un migrante ejemplar; si tienes una orden de deportación, te van a deportar”, subrayó Díaz.

La historia del cubano se conoció semanas atrás, cuando se difundió que su hija había sido sometida a tres cirugías a corazón abierto y requiere aún más procedimientos médicos.

La esposa se dedica a cuidar a la menor, mientras él trabaja para mantener el hogar. Su deportación, advierte el periodista, significaría la pérdida de sustento económico en medio de un proceso médico complejo y costoso.

En una publicación posterior, Díaz agregó: “Amigos, triste decisión para el cubano Davy Alemán Oropesa… acudió a una cita de rutina y le dijeron que a más tardar el 14 debe salir de Estados Unidos”.

El reportero subrayó además que Alemán Oropesa no tiene antecedentes penales y que su único “delito” fue haber ingresado irregularmente por la frontera, quedando en libertad con una orden de deportación que ahora se ejecuta.

La orden de salida voluntaria implica que, si no abandona el territorio en la fecha indicada, puede ser arrestado en cualquier momento y trasladado a un centro de detención, a la espera de la deportación forzosa.

El caso ha despertado muestras de solidaridad en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionan la falta de sensibilidad de ICE hacia situaciones humanitarias de este tipo.

Es paradójico que la decisión se conociera justo el 8 de septiembre, Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, lo que añade un matiz doloroso y simbólico para el migrante y su familia.

Yisel Miguel Sarduy, esposa de Alemán oropesa, agradeció en las redes sociales la preocupación de las personas y alertó que la situación en la oficina del ICE, en Orlando, ha estado complicada y difícil para varias familias.

Además, dijo que es una situación bien difícil y que ellos tenían la esperanza de que las autoridades aceptaran el caso, al presentar pruebas de la situación médica de la niña, y detuvieran la deportación, "no sirvió de nada", apuntó.

Esta familia cubana decidió recurrir a la plataforma Change.org para lanzar una campaña en defensa de Deivy Alemán Oropesa. La iniciativa busca apoyo ciudadano para frenar una medida que pondría en grave riesgo la vida y el bienestar de su hija menor, afectada por una compleja condición cardíaca.

En la petición se resalta que Deivy ha vivido en Estados Unidos durante más de siete años, sin antecedentes penales y cumpliendo con todas las leyes. Además, su familia ya cuenta con una petición I-130 aprobada, lo que demuestra que ha seguido los canales legales para regularizar su estatus. Sin embargo, ICE le exige abandonar el país el próximo 14 de septiembre, sin tener en cuenta el caso humanitario que lo rodea.

Historias como la de Alemán Oropesa reflejan la situación de miles de cubanos en Estados Unidos que, aun después de años de residencia, continúan bajo la sombra de órdenes de deportación.

Para ellos, los recursos legales se agotan y la vida cotidiana queda marcada por la incertidumbre.

Por ahora, la familia espera una salida que les permita permanecer unidos y asegurar la atención médica de la niña. Sin embargo, el reloj corre en contra: el 14 de septiembre vence el plazo que ICE le ha dado para abandonar el país.

