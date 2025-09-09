Turista española enseña hotel en Varadero y algo salta a la vista: ¡Está completamente vacío!

Una turista española que decidió visitar Varadero compartió en redes sociales un recorrido por el hotel donde se hospeda, y lo que más llamó la atención no fue precisamente la belleza del lugar, sino el absoluto vacío que encontró en cada rincón.

Desde el lobby, pasando por las áreas de piscinas, el restaurante, el buffet y hasta la zona de playa, la joven mostró las instalaciones del hotel y todas lucían desiertas, sin apenas turistas a la vista. Apenas uno que otro trabajador o cliente aislado apareció durante su caminata.

En otra toma, al mostrar el atardecer desde la terraza, la escena era de postal, pero sin un solo huésped disfrutándola.

Ni siquiera en la playa, que suele ser el punto más concurrido de Varadero, había presencia de visitantes. Esta situación generó varias reacciones en TikTok, muchas de ellas críticas cargadas de frustración.

"No hay turistas ya"; "Vacío"; "Dile a un cubano que se de el lujo de ir a ese hotel que tanto estás publicando que solo lo pueden disfrutar los dirigentes y los extranjeros"; "Si vas a Cuba después no puedes entrar a Estados Unidos, es mejor no ir que apoyas a la dictadura del país"; ¿Qué tal la comida? Estuve hace unos meses y no hay de nada… La gente que trabaja ahí súper desganada, mal cuidado y sucio… bueno viendo la situación del país normal", comentaron alguno usuarios.

Otras personas compartieron experiencias similares: “Mi pareja es de allí, créeme que no vale la pena. Por desgracia, no hay de nada. Solo ves a la gente pasarlo mal. Es una pena… Por el mismo precio te recomiendo República Dominicana o México”.

A pesar del evidente deterioro del sector, el régimen cubano continúa destinando grandes sumas de dinero a inversiones en el sector turístico, construyendo hoteles y remodelando instalaciones, incluso en medio de una profunda crisis económica. Sin embargo, estas inversiones contrastan con la caída sostenida del turismo internacional, que desde hace años experimenta una curva descendente, muy lejos de las metas oficiales.

El contraste entre la infraestructura turística y la realidad del país genera cada vez más reacciones encontradas. Mientras algunos siguen compartiendo imágenes paradisíacas de Varadero, otros recuerdan que detrás de esos paisajes hay una crisis económica profunda que ha vaciado no solo los hoteles, sino también la esperanza de muchos cubanos.

