"El sacrificio mental y físico que implica no se lo deseo a nadie": Youtuber español prueba el transporte público en Cuba

El creador de contenido español @topeadosdeviaje ha vuelto a documentar las dificultades que enfrentan los cubanos para desplazarse dentro del país, esta vez con un testimonio sobre su experiencia utilizando el transporte público en Cuba.

“Unos días después intenté volver usando el transporte público, y esta vez sí lo conseguí, llegué a mi destino, pero te adelanto algo, no es seguro, porque no sabes a qué hora sale el autobús, ni con qué frecuencia pasa”, relató el youtuber en un video publicado en TikTok.

En su descripción, el viajero muestra las condiciones extremas del servicio: “Las esperas son bastante largas, el calor es asfixiante y el bus va lleno hasta los topes, vas muy apretado y con un agobio bastante importante”.

Pese a pagar solo 60 pesos cubanos —unos 15 céntimos de euro, según precisó—, la experiencia resultó abrumadora. “El sacrificio mental y físico que implica no se lo deseo a nadie, porque es duro, bastante duro”, afirmó. “Aquí moverse es un lujo y como muchas cosas en Cuba o pagas caro por comodidad o pagas con tu tiempo, tu cansancio y tu paciencia, porque aquí incluso el transporte más corto se convierte en una verdadera aventura”.

El video generó múltiples reacciones entre usuarios de TikTok. “El transporte público en Cuba es una experiencia que recomiendo sartarsela!!! No es para todos”, escribió una usuaria. Otros preguntaron al creador qué fue lo primero que hizo al regresar a España tras experimentar tantas carencias.

Este nuevo video se suma a una serie de publicaciones en las que el youtuber ha documentado la crisis social y económica en Cuba. En otro testimonio, relató su trayecto entre Viñales y La Habana, donde aseguró: “Intenté ir de La Habana a Viñales, pero no había ni autobuses ni horarios ni información. La única forma fue pagando un taxi colectivo, algo que muy pocos cubanos pueden permitirse”.

Durante ese viaje, narró haber visto “decenas de personas haciendo autostop con billetes en la mano, esperando horas y horas bajo el sol”.

En publicaciones anteriores, compartió imágenes de apagones, pobreza, escasez alimentaria y mercados vacíos. “Nunca había sentido tanta impotencia”, confesó tras documentar el día a día de ciudadanos que le pedían arroz, leche, medicamentos o simplemente un poco de pan.

En videos recientes, continuó mostrando escenas de hambre y desesperanza: “Unos piden comida. Otros gritan en silencio. Algunos culpan al sistema, otros al ‘bloqueo’. Pero todos… tienen hambre”.

Una realidad que persiste

Las denuncias de @topeadosdeviaje coinciden con datos oficiales y reportes recientes sobre el colapso del sistema de transporte en Cuba. Según reconoció el propio régimen, en 2024 solo se cumplió el 35% de los servicios planificados de ómnibus en el país, mientras miles de vehículos permanecen inactivos por falta de piezas, combustible o mantenimiento.

Aunque el gobierno cubano ha recibido donaciones de piezas desde China y firmó acuerdos con Rusia para la gestión urbana del transporte, estos esfuerzos no se traducen en mejoras visibles para la población. Muchas rutas permanecen paralizadas o con apenas dos recorridos diarios, y terminales como San Agustín y Arimao se han convertido en cementerios de guaguas desmanteladas.

Pese a la precariedad, muchos cubanos continúan dependiendo de un transporte público deteriorado y sin garantías mínimas, mientras creadores como @topeadosdeviaje exponen estas vivencias al mundo.

