“¿Dónde está el bloqueo?”: El auto moderno que bajaron en La Habana desde Miami desata debate en redes

Un video compartido en TikTok muestra el momento en que trabajadores portuarios descargan un automóvil Honda Accord rojo, recién llegado en barco desde Miami hasta el puerto de La Habana.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, recogen el delicado proceso de desembarco del vehículo con ayuda de grúas y la expectación de los presentes, que observan cómo el carro toca suelo cubano.

El suceso ha desatado una ola de comentarios en redes sociales. Algunos usuarios reaccionaron con ironía sobre el futuro del auto en la isla:

“No sé qué van a hacer cuando se rompan. ¿Lo comerán de vivienda, no?”, “Qué bueno, muchas bendiciones para los que ya lo tienen. ¿A dónde está el bloqueo jajajaja?”, “Qué bueno, hasta puedes dormir con aire acondicionado cuando se vaya la luz.”

El arribo de vehículos modernos a Cuba, casi siempre enviados por familiares desde el exterior, contrasta con la realidad de la mayoría de los cubanos, quienes deben lidiar con el deterioro del transporte público, la escasez de piezas de repuesto y los altos precios del combustible.

El Honda Accord se suma a la creciente lista de autos de lujo que en los últimos años han comenzado a circular por las calles de la isla, reflejo de la brecha social y económica que se profundiza entre quienes reciben apoyo financiero desde el extranjero y la mayoría de los ciudadanos que dependen de salarios en pesos cubanos.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre la llegada de autos modernos a Cuba y el debate en redes