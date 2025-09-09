“¿Dónde está el bloqueo?”: El auto moderno que bajaron en La Habana desde Miami desata debate en redes

Un video compartido en TikTok muestra el momento en que trabajadores portuarios descargan un automóvil Honda Accord rojo, recién llegado en barco desde Miami hasta el puerto de La Habana.
Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, recogen el delicado proceso de desembarco del vehículo con ayuda de grúas y la expectación de los presentes, que observan cómo el carro toca suelo cubano.
El suceso ha desatado una ola de comentarios en redes sociales. Algunos usuarios reaccionaron con ironía sobre el futuro del auto en la isla:
“No sé qué van a hacer cuando se rompan. ¿Lo comerán de vivienda, no?”, “Qué bueno, muchas bendiciones para los que ya lo tienen. ¿A dónde está el bloqueo jajajaja?”, “Qué bueno, hasta puedes dormir con aire acondicionado cuando se vaya la luz.”
El arribo de vehículos modernos a Cuba, casi siempre enviados por familiares desde el exterior, contrasta con la realidad de la mayoría de los cubanos, quienes deben lidiar con el deterioro del transporte público, la escasez de piezas de repuesto y los altos precios del combustible.
El Honda Accord se suma a la creciente lista de autos de lujo que en los últimos años han comenzado a circular por las calles de la isla, reflejo de la brecha social y económica que se profundiza entre quienes reciben apoyo financiero desde el extranjero y la mayoría de los ciudadanos que dependen de salarios en pesos cubanos.
Preguntas frecuentes sobre la llegada de autos modernos a Cuba y el debate en redes
¿Cómo llegan autos modernos a Cuba desde el extranjero?
Los autos modernos llegan a Cuba a través de importaciones realizadas por familiares desde el exterior, a menudo desde Estados Unidos. Esto se facilita mediante vías legales que permiten ingresar vehículos a la isla, aunque el proceso puede ser costoso y complicado debido a las restricciones del embargo y las condiciones económicas en Cuba.
¿Cuál es el impacto social de la llegada de autos de lujo a Cuba?
La llegada de autos de lujo a Cuba acentúa las desigualdades sociales y económicas en el país. Mientras una minoría que recibe apoyo financiero desde el extranjero puede permitirse estos vehículos, la mayoría de los cubanos enfrenta dificultades económicas, escasez de transporte público eficiente y altos precios del combustible.
¿Qué desafíos enfrentan los propietarios de autos modernos en Cuba?
Los propietarios de autos modernos en Cuba enfrentan varios desafíos, como la escasez de piezas de repuesto y combustible. Además, el mantenimiento de estos vehículos puede ser complicado debido a las limitaciones de infraestructura y recursos disponibles en la isla.
¿Cómo influye el embargo de Estados Unidos en la importación de vehículos a Cuba?
El embargo de Estados Unidos impone restricciones significativas a la importación de vehículos a Cuba, complicando el acceso a piezas de repuesto y limitando las opciones de financiamiento. Sin embargo, existen mecanismos legales que permiten la importación de vehículos desde Estados Unidos, aunque el proceso puede ser costoso y burocrático.
