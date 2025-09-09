Espectacular procesión en el mar: Cubanos llevan a la Virgen de la Caridad del Cobre a navegar

La comunidad de cubanos de Boca La Caja, en Ciudad de Panamá, celebró este fin de semana su tradicional paseo acuático en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona del barrio y figura de gran devoción para cubanos y panameños.

El video, compartido en la cuenta de TikTok @capcaridaddelcobre, muestra a la imagen mariana recorriendo la bahía en una embarcación adornada con flores blancas y amarillas, acompañada por feligreses que entre cantos y rezos le rinden homenaje.

La procesión, que cada año atrae a numerosos devotos, combina tradición religiosa y cultura popular en un escenario urbano donde el mar y los rascacielos sirven de telón de fondo.

Para muchos cubanos residentes en Panamá, la Virgen de la Caridad del Cobre representa un símbolo de identidad y esperanza lejos de su tierra natal.

El evento reafirma el sincretismo y la diversidad cultural que caracteriza a la capital panameña, donde la fe mariana trasciende fronteras y une a diferentes comunidades en un mismo acto de devoción.

Preguntas frecuentes sobre la Procesión de la Virgen de la Caridad del Cobre