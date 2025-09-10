Apagón general no habría afectado a las termoeléctricas, según autoridades cubanas

Vídeos relacionados:

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba aseguró este miércoles que el apagón general ocurrido en horas de la mañana en toda la isla no provocó daños en las termoeléctricas, a pesar del colapso total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) tras la salida imprevista de la Central Antonio Guiteras en Matanzas.

“Hasta este momento no se reportan daños en ninguna termoeléctrica provocados por la desconexión del Sistema Eléctrico”, informó la institución en su perfil oficial de X.

Según el parte, ya arrancó Energas Boca de Jaruco y se inició el proceso de energizar plantas y subestaciones.

La Unión Eléctrica (UNE) confirmó que la caída total del SEN se produjo a las 9:14 a.m. y dejó sin servicio a toda la isla.

Durante la jornada del martes, la máxima afectación por déficit de generación fue de 1,750 MW, y para este miércoles se pronosticaban afectaciones de hasta 1,790 MW.

Entre las incidencias reportadas se encuentran averías en la Unidad 3 y 6 de la CTE Renté, la Unidad 2 de la CTE Felton y la Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Además, otras unidades permanecían en mantenimiento y se mantenían limitaciones térmicas por 284 MW fuera de servicio, junto a la paralización de 44 centrales de generación distribuida por falta de combustible.

La salida de la Guiteras fue provocada por una señal falsa de vapor sobrecalentado en la caldera, lo que activó el sistema automático y desconectó el bloque térmico, según confirmó el periódico oficialista Girón. El director de la planta, Rubén Campos Olmo, reconoció que no se sabe cuándo podrá reiniciar operaciones ni si la parada dejó daños adicionales.

“La central necesita recibir energía externa para arrancar nuevamente, y eso depende de la estabilidad del sistema en otras regiones”, explicó el funcionario.

El primer ministro Manuel Marrero Cruz afirmó que el gobierno cuenta con una “estrategia bien definida” para enfrentar la caída total del SEN, aunque no explicó por qué no se evita que se repita. Marrero elogió la profesionalidad de los trabajadores de la UNE y prometió mantener informada a la población durante el restablecimiento.

Con este colapso, Cuba suma cinco apagones nacionales en menos de un año, un número que retrata la extrema fragilidad del sistema eléctrico y la incapacidad de las autoridades para garantizar un servicio estable en medio de la crisis de combustible, fallos técnicos y falta de mantenimiento en las plantas termoeléctricas.