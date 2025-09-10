Larry Ellison supera a Elon Musk y se convierte en el hombre más rico del mundo

Vídeos relacionados:
El empresario Larry Ellison, cofundador de Oracle, se convirtió este miércoles en la persona más rica del mundo tras la histórica subida de las acciones de su compañía en Wall Street, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.
La fortuna de Ellison, de 81 años, se disparó en 101.000 millones de dólares en apenas unas horas, alcanzando los 393.000 millones a las 10:10 hora local de Nueva York.
Con ello superó al magnate sudafricano-estadounidense Elon Musk, que figura con 385.000 millones de dólares tras haber liderado la lista durante casi un año.
El salto en la riqueza de Ellison se produjo después de que Oracle -empresa multinacional de software, hardware y servicios en la nube- anunciara la adjudicación de varios contratos multimillonarios en su último trimestre, lo que disparó sus acciones en la apertura del mercado con una subida del 38,15 %, su mejor desempeño desde 1999.
Los contratos revelan una mayor presencia de Oracle en la competencia global por la inteligencia artificial, lo que generó confianza en los inversionistas. Con esta escalada, la empresa se acerca al billón de dólares de capitalización bursátil, según datos de CNBC.
A pesar de haber cerrado el trimestre por debajo de las expectativas de los analistas, Oracle reportó 455.000 millones de dólares en obligaciones de desempeño pendientes, un aumento del 359 % en comparación con el año anterior.
Mientras Bloomberg situó a Ellison en lo más alto de su índice de multimillonarios, la lista en tiempo real de Forbes ofrece un panorama distinto, manteniendo a Musk -cofundador de Tesla y SpaceX- en el primer lugar con 440.000 millones de dólares, seguido por Ellison con 406.300 millones.
Las diferencias se deben a las metodologías de cálculo y actualización de cada medio.
Con la irrupción de Oracle en el terreno de la inteligencia artificial y el ascenso de Ellison, el pulso entre las grandes fortunas tecnológicas continúa reconfigurando el liderazgo en el exclusivo club de los más ricos del planeta.
Preguntas frecuentes sobre Larry Ellison y el ascenso de Oracle en el mercado de la inteligencia artificial
¿Cómo Larry Ellison se convirtió en el hombre más rico del mundo?
Larry Ellison se convirtió en el hombre más rico del mundo gracias a la histórica subida de las acciones de Oracle en Wall Street. La empresa anunció la adjudicación de varios contratos multimillonarios, lo que impulsó sus acciones un 38,15 %, generando un aumento significativo en la fortuna de Ellison.
¿Por qué las acciones de Oracle subieron tanto en el mercado?
Las acciones de Oracle subieron debido al anuncio de varios contratos multimillonarios que la empresa se adjudicó en el último trimestre. Estos contratos destacan la creciente presencia de Oracle en el ámbito de la inteligencia artificial, lo que generó confianza entre los inversionistas y provocó un aumento del 38,15 % en el valor de sus acciones.
¿Cuál es la diferencia entre el Índice de Multimillonarios de Bloomberg y la lista de Forbes?
Las diferencias entre el Índice de Multimillonarios de Bloomberg y la lista de Forbes se deben a las distintas metodologías de cálculo y actualización que utiliza cada medio. Mientras Bloomberg sitúa a Larry Ellison como el más rico, Forbes mantiene a Elon Musk en el primer lugar, reflejando el dinamismo y la variabilidad en la valoración de las fortunas personales.
¿Cómo se ve afectada la competencia entre las grandes fortunas tecnológicas con el ascenso de Oracle?
El ascenso de Oracle y Larry Ellison en el mundo de las grandes fortunas tecnológicas reconfigura el liderazgo en este exclusivo club. La creciente influencia de Oracle en la inteligencia artificial no solo ha impulsado la fortuna de Ellison, sino que también intensifica la competencia entre gigantes tecnológicos como Elon Musk, Jeff Bezos y otros líderes del sector.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.