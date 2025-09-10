Larry Ellison supera a Elon Musk y se convierte en el hombre más rico del mundo

Larry Ellison, cofundador de Oracle Foto © Wikimedia Commons

El empresario Larry Ellison, cofundador de Oracle, se convirtió este miércoles en la persona más rica del mundo tras la histórica subida de las acciones de su compañía en Wall Street, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

La fortuna de Ellison, de 81 años, se disparó en 101.000 millones de dólares en apenas unas horas, alcanzando los 393.000 millones a las 10:10 hora local de Nueva York.

Con ello superó al magnate sudafricano-estadounidense Elon Musk, que figura con 385.000 millones de dólares tras haber liderado la lista durante casi un año.

El salto en la riqueza de Ellison se produjo después de que Oracle -empresa multinacional de software, hardware y servicios en la nube- anunciara la adjudicación de varios contratos multimillonarios en su último trimestre, lo que disparó sus acciones en la apertura del mercado con una subida del 38,15 %, su mejor desempeño desde 1999.

Los contratos revelan una mayor presencia de Oracle en la competencia global por la inteligencia artificial, lo que generó confianza en los inversionistas. Con esta escalada, la empresa se acerca al billón de dólares de capitalización bursátil, según datos de CNBC.

A pesar de haber cerrado el trimestre por debajo de las expectativas de los analistas, Oracle reportó 455.000 millones de dólares en obligaciones de desempeño pendientes, un aumento del 359 % en comparación con el año anterior.

Mientras Bloomberg situó a Ellison en lo más alto de su índice de multimillonarios, la lista en tiempo real de Forbes ofrece un panorama distinto, manteniendo a Musk -cofundador de Tesla y SpaceX- en el primer lugar con 440.000 millones de dólares, seguido por Ellison con 406.300 millones.

Las diferencias se deben a las metodologías de cálculo y actualización de cada medio.

Con la irrupción de Oracle en el terreno de la inteligencia artificial y el ascenso de Ellison, el pulso entre las grandes fortunas tecnológicas continúa reconfigurando el liderazgo en el exclusivo club de los más ricos del planeta.

