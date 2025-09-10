Cubano denuncia que su madre fue víctima en Cienfuegos de la "estafa de la sortija"

Un cubano desde EE.UU. denunció en TikTok que su madre fue estafada en Cienfuegos mediante una modalidad de engaño con sortijas falsas. Decenas de internautas aseguraron que el truco es viejo y muy común en Cuba.
El usuario de TikTok @marky.barrera.ofi denunció en un video viral que su madre fue víctima de una estafa en la ciudad de Cienfuegos, Cuba, mediante un engaño relacionado con supuestas sortijas de oro.
"Estafaron a mi mamá en Cuba, atención gente de Cienfuegos, en especial, no sé si esto estará pasando en el resto de Cuba, pero bueno esto sucedió en Cienfuegos", comenzó relatando el joven.
Según explicó, la mujer caminaba por el Prado, frente a la funeraria, cuando se agachó a acordonarse un zapato. En ese momento, un joven simuló haber encontrado una bolsa con anillos y se mostró visiblemente emocionado. Dentro de la bolsa había una nota con el supuesto valor de las joyas.
Acto seguido, apareció un hombre que se hizo pasar por comprador de oro, quien confirmó que las sortijas eran auténticas, de oro de 18 kilates, valoradas en unos 500 dólares cada una. El joven “encontrador” ofreció regalarle uno de los anillos a la madre del denunciante, pero pidió a cambio su cadena y aretes, bajo el argumento de que su hermana iba a cumplir 15 años y no podían regalarle nada.
El “joyero” recomendó hacer el intercambio, asegurando que las sortijas valían más. La mujer aceptó, creyendo haber hecho un gran negocio.
“Mi mamá inocente, obviamente, las cambia”, dijo marky.barrera.ofi, quien relató que su madre lo llamó contenta con la intención de vender los anillos y enviarle dinero. “Entonces ya nos dimos cuenta obviamente que eso lo que le habían hecho a ella era una estafa”.
El joven también describió el malestar emocional de su madre al enterarse del engaño: "Se puso super mal de noche, empezó a vomitar, vomitó todo, con dolor de cabeza...".
El video generó miles de visualizaciones, cientos de comentarios y reacciones, muchas de ellas asegurando que este tipo de estafa es ampliamente conocida en Cuba desde hace años. Algunos usuarios identificaron el engaño como parte del truco llamado “el encontradito” o “la pala”, en el que los implicados se reparten los roles de estafador, víctima aparente y supuesto experto o comprador.
“Esa estafa es muy común en La Habana mi vida”, escribió una usuaria. Otros aseguraron haber vivido situaciones similares en ciudades como Santiago, Holguín, Santa Clara, Camagüey, Matanzas, Las Tunas y hasta en Guantánamo.
Algunos cuestionaron si la víctima realmente fue engañada o si actuó creyendo que estaba sacando ventaja. “Eso no es estafa, ella se quiso pasar de lista”, opinó una persona. “Ella pensó que la viva era ella y le salió mal”, escribió otro.
Este tipo de estafa ha sido reportado en distintas provincias del país y suele seguir el mismo patrón: la supuesta aparición de una joya valiosa, la intervención de un tercero que la certifica como oro legítimo, y un intercambio rápido que termina perjudicando a la víctima.
En Guantánamo, dos jóvenes que caminaban por un parque fueron abordadas por desconocidos que fingieron encontrar una sortija de oro de 14 kilates. Les ofrecieron cambiarla por las cadenas que llevaban puestas, y tras aceptar, descubrieron que habían recibido una pieza sin valor. El engaño fue denunciado por un familiar en redes sociales.
También se han registrado estafas dentro de hospitales, como el caso de un hombre que se hacía pasar por familiar de pacientes críticos en La Habana. Aprovechaba la vulnerabilidad emocional de quienes lo rodeaban para ganarse su confianza y robarles pertenencias. Según denunciaron usuarios, actuaba durante días con la misma historia.
Otra modalidad se ha detectado en mercados informales como el de La Cuevita, en San Miguel del Padrón, donde compradores han recibido cartones de cigarros falsificados rellenos de aserrín, o productos adulterados como jabones y aceite. Las denuncias también apuntan a falta de control en el lugar.
En Santiago de Cuba, se ha popularizado el accionar de los llamados “chaperos”, hombres que simulan apuestas con chapas en camiones de pasajeros. Se desplazan por distintas rutas, organizan el juego, y cuando una víctima participa, la engañan para quedarse con su dinero, joyas o pertenencias. Vecinos han identificado a algunos de estos estafadores como reincidentes.
La falta de respuesta efectiva de las autoridades y el deterioro general de las condiciones de vida han permitido que estas formas de engaño se multipliquen, afectando a ciudadanos en situación de vulnerabilidad que muchas veces, como en este caso, solo intentan ayudar a sus seres queridos.
Preguntas frecuentes sobre estafas en Cuba
¿Qué es la estafa de la sortija en Cuba?
La estafa de la sortija es un engaño común en Cuba donde se simula encontrar joyas valiosas para luego convencer a la víctima de intercambiar sus pertenencias a cambio de las supuestas joyas de oro. Esta modalidad de estafa ha sido reportada en diversas ciudades del país y sigue un patrón similar en cada caso.
¿Qué impacto emocional pueden tener estas estafas en las víctimas?
Las estafas no solo afectan económicamente a las víctimas, sino que también pueden causar un fuerte impacto emocional. En el caso relatado, la madre del denunciante experimentó malestar físico y emocional tras darse cuenta del fraude, lo que refleja el daño psicológico que estas situaciones pueden provocar.
¿Por qué las estafas son tan comunes en Cuba actualmente?
La proliferación de estafas en Cuba está relacionada con el deterioro de las condiciones de vida y la falta de respuesta efectiva de las autoridades. La crisis económica, la escasez de productos y la necesidad de la población crean un entorno propicio para que estos actos fraudulentos se multipliquen, afectando principalmente a personas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué otras modalidades de estafa se han reportado en Cuba?
Además de la estafa de la sortija, se han reportado otras modalidades de estafa en Cuba, como engaños en ventas de electrodomésticos y vehículos, estafas en ventas de alimentos con trucos de pesaje, y fraudes en transacciones electrónicas. Estas estafas suelen aprovechar la falta de información y la confianza de las víctimas para conseguir su objetivo.
