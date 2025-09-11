Díaz-Canel celebra avances en la reconexión del SEN: "Seguimos de pie y combatiendo"

Vídeos relacionados:

Como un gobernante de espaldas al pueblo, Miguel Díaz-Canel reaccionó al quinto apagón masivo en menos de un año, el segundo de 2025, con un mensaje de “aliento” y “apoyo” en las redes sociales, más cercano a la retórica vacía que a la empatía hacia los cubanos afectados.

En la publicación en X afirmó: “Luego de una madrugada de mucho trabajo por los especialistas de MINEM y de la UNE, sigue avanzando la conexión del SEN. Se generan más de 1,000 MW, y la mayoría de las provincias ya están enlazadas. Esta jornada será decisiva. Seguimos de pie y combatiendo”.

El país permaneció más de 24 horas prácticamente a oscuras, tras el colapso del Sistema Eléctrico Nacional ocurrido el miércoles en la mañana, y muchos se preguntaban dónde estaba el “popular” presidente de Cuba.

E incluso después de una “interconexión” de la mayor parte de los territorios, la población seguirá enfrentando apagones que en algunos casos superan las 16 horas, de ahí que habría que preguntarle al gobernante qué significa para él estar “de pie y combatiendo”.

No sorprende que, mientras el pueblo despertaba —los que lograron conciliar el sueño— en medio de la oscuridad, Díaz-Canel apareciera horas después del colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) con un mensaje de “aliento” en redes sociales, fiel a su costumbre de opinar de todo desde la distancia.

“Se trabaja duro”, dijo el dictador en la red social X, donde también tuvo el cinismo de afirmar: “Cada provincia toma sus medidas, como ya se sabe hacer. Ha mejorado la información a nuestro pueblo”.

En realidad, sus palabras tienen un respaldo: Cuba ha sufrido cinco apagones masivos en menos de un año, dos de los cuales han ocurrido en 2025.

En esta ocasión el régimen ha usado la figura de Manuel Marrero, Primer Ministro de Cuba, para darle la cara a la crisis energética agudizada.

Sin embargo, este último, también en una retórica triunfalista dijo este jueves en X: “Con la experticia y el esfuerzo extraordinario de los trabajadores eléctricos, la recuperación del SEN avanza”, lástima que ese mismo conocimiento no se emplee para evitar las caídas masivas del sistema.

“Ya se generan más de 1,000 MW y existen dos sistemas: uno de Mariel a la Guiteras y otro de Matanzas a Holguín. Se trabaja para llegar a todo el país”, dijo temprano el dirigente comunista.

