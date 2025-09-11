Díaz-Canel celebra avances en la reconexión del SEN: "Seguimos de pie y combatiendo"

Vídeos relacionados:
Como un gobernante de espaldas al pueblo, Miguel Díaz-Canel reaccionó al quinto apagón masivo en menos de un año, el segundo de 2025, con un mensaje de “aliento” y “apoyo” en las redes sociales, más cercano a la retórica vacía que a la empatía hacia los cubanos afectados.
En la publicación en X afirmó: “Luego de una madrugada de mucho trabajo por los especialistas de MINEM y de la UNE, sigue avanzando la conexión del SEN. Se generan más de 1,000 MW, y la mayoría de las provincias ya están enlazadas. Esta jornada será decisiva. Seguimos de pie y combatiendo”.
El país permaneció más de 24 horas prácticamente a oscuras, tras el colapso del Sistema Eléctrico Nacional ocurrido el miércoles en la mañana, y muchos se preguntaban dónde estaba el “popular” presidente de Cuba.
E incluso después de una “interconexión” de la mayor parte de los territorios, la población seguirá enfrentando apagones que en algunos casos superan las 16 horas, de ahí que habría que preguntarle al gobernante qué significa para él estar “de pie y combatiendo”.
No sorprende que, mientras el pueblo despertaba —los que lograron conciliar el sueño— en medio de la oscuridad, Díaz-Canel apareciera horas después del colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) con un mensaje de “aliento” en redes sociales, fiel a su costumbre de opinar de todo desde la distancia.
“Se trabaja duro”, dijo el dictador en la red social X, donde también tuvo el cinismo de afirmar: “Cada provincia toma sus medidas, como ya se sabe hacer. Ha mejorado la información a nuestro pueblo”.
En realidad, sus palabras tienen un respaldo: Cuba ha sufrido cinco apagones masivos en menos de un año, dos de los cuales han ocurrido en 2025.
En esta ocasión el régimen ha usado la figura de Manuel Marrero, Primer Ministro de Cuba, para darle la cara a la crisis energética agudizada.
Sin embargo, este último, también en una retórica triunfalista dijo este jueves en X: “Con la experticia y el esfuerzo extraordinario de los trabajadores eléctricos, la recuperación del SEN avanza”, lástima que ese mismo conocimiento no se emplee para evitar las caídas masivas del sistema.
“Ya se generan más de 1,000 MW y existen dos sistemas: uno de Mariel a la Guiteras y otro de Matanzas a Holguín. Se trabaja para llegar a todo el país”, dijo temprano el dirigente comunista.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba y la respuesta gubernamental
¿Cuántos apagones generales ha sufrido Cuba en el último año?
Cuba ha sufrido cinco apagones generales en menos de un año, dos de los cuales han ocurrido en 2025. Estos cortes reflejan la fragilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y la incapacidad del régimen para resolver esta crisis que afecta la vida cotidiana de millones de personas.
¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para solucionar la crisis energética?
El gobierno cubano ha mencionado la incorporación de energía solar y la recuperación de la generación distribuida como parte de sus estrategias. Sin embargo, estas medidas no han mostrado un impacto visible para la ciudadanía debido a la falta de combustible y a la infraestructura deficiente. Las declaraciones oficiales insisten en que "se trabaja duro", pero los resultados tangibles aún no se perciben.
¿Por qué los cubanos están insatisfechos con la respuesta del gobierno a los apagones?
Los cubanos están insatisfechos porque las respuestas del gobierno se perciben como retóricas vacías y no abordan soluciones concretas para la crisis energética. Además, la falta de autocrítica y la tendencia a culpar a factores externos como el embargo de Estados Unidos agravan el descontento. La población enfrenta apagones prolongados que afectan todos los aspectos de su vida diaria, sin ver mejoras sustanciales.
¿Qué ha dicho Díaz-Canel sobre la situación del sistema eléctrico en Cuba?
Díaz-Canel ha afirmado que la situación del sistema eléctrico es grave, pero insiste en que se está trabajando para solucionarla. Ha justificado la crisis por la falta de recursos debido al embargo y ha destacado avances en proyectos de energía solar, aunque estos no se han traducido en mejoras tangibles para la población. Sus declaraciones han sido recibidas con escepticismo y críticas por parte de la ciudadanía.
