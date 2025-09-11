Arranca en Miami juicio contra estafadora cubana que robó $430,000 a anciana con cáncer terminal

Vídeos relacionados:
El martes comenzó en un tribunal de Miami el juicio contra Ana María Núñez, una cubana de 68 años con un extenso historial de fraudes en el sur de Florida, acusada esta vez de haber estafado a una mujer de 78 años que padecía cáncer terminal en la ciudad de Doral.
La Fiscalía sostiene que Núñez, junto a su hijo Pablo Figueroa, acosó a la víctima mientras su salud se deterioraba y, haciéndose pasar por su hija, obtuvo un poder notarial con el que transfirió tanto la vivienda como los ahorros de la mujer.
Las autoridades estiman que el robo ascendió a más de 430,000 dólares.
"Se hizo amiga de la víctima mientras su salud se deterioraba y moría de cáncer", declaró en la audiencia la fiscal estatal adjunta Stacy Cleveland, quien calificó el plan como un abuso premeditado contra una persona vulnerable.
Defensa y estrategia legal
Pese a los antecedentes de Núñez -que incluyen al menos 16 condenas previas por fraude y robo mayor, según el Departamento de Correccionales de Florida-, el jurado no tendrá acceso a ese historial en este proceso.
Su abogado, Nicholas Sconzo, aseguró que "la señora Ana Núñez no cometió ningún delito, salvo el de la bondad", negando los cargos de explotación de ancianos, fraude y robo.
Su hijo, Pablo Figueroa, también implicado en la trama, será juzgado en noviembre.
Otros casos pendientes
Mientras enfrenta este proceso, Núñez también tiene abiertos varios expedientes por estafas cometidas en los últimos años.
En agosto de 2024 fue arrestada tras defraudar al dueño de una barbería de Miami con una supuesta inversión vinculada a la venta de satélites a China.
La víctima le entregó 105,000 dólares convencido de que recibiría ganancias millonarias, pero el negocio resultó inexistente.
No era la primera vez.
En mayo de 2022, Núñez y su hijo fueron acusados de explotar a un anciano enfermo de cáncer en Doral, logrando apropiarse de 437,107 dólares mediante identidades falsas y contratos fraudulentos.
Y en diciembre de 2021, la mujer convenció a un grupo de inversionistas para aportar dinero a una empresa fantasma, con la promesa de rendimientos del 75 %.
Un historial que se remonta a los 90
Los registros judiciales muestran que Núñez ha estado involucrada en fraudes desde al menos 1996. Sus esquemas incluyen la creación de compañías ficticias, contratos fraudulentos y la manipulación de víctimas vulnerables.
En varias ocasiones ha desaparecido tras recibir el dinero, amenazando a quienes intentaban reclamarlo.
Investigación en curso
La Policía de Miami-Dade continúa investigando y ha solicitado a la comunidad que cualquier persona que pueda haber sido víctima de Núñez se acerque a las autoridades.
Los investigadores creen que el número real de estafados podría ser mucho mayor que lo documentado en los expedientes judiciales.
