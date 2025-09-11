¿Trabajarías un mes entero para esto? Cubana muestra lo que compra en Cuba por el salario mínimo

Una cubana compartió en TikTok un video que refleja la dramática realidad de vivir con el salario mínimo en la isla, fijado en 2.500 pesos mensuales.

“De entrada el cubano no recibe un alivio cuando cobra; recibe dolor de cabeza y estrés porque tiene que partirse la cabeza, romperse el cerebro y hacer magia para ver qué inventa con el dinero de un mes”, comentó la joven identificada como @darlingmores en la plataforma.

Con esa cantidad de dinero, la mujer solo pudo comprar cinco libras de arroz —a 250 pesos cada una—, diez huevos —100 pesos cada uno— y dos limones, que le costaron 250 pesos.

“¿Trabajarías todo un mes para simplemente comprarte esto?”, preguntó la cubana a sus seguidores, acompañando sus palabras con la muestra de los pocos productos que logró adquirir.

El video, que ha generado múltiples comentarios en redes sociales, ilustra la grave crisis del poder adquisitivo en Cuba, donde los precios de los alimentos básicos continúan disparados y el salario resulta insuficiente para cubrir necesidades mínimas.

Preguntas frecuentes sobre la crisis del salario mínimo en Cuba