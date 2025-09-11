¿Trabajarías un mes entero para esto? Cubana muestra lo que compra en Cuba por el salario mínimo

Una cubana compartió en TikTok un video que refleja la dramática realidad de vivir con el salario mínimo en la isla, fijado en 2.500 pesos mensuales.
“De entrada el cubano no recibe un alivio cuando cobra; recibe dolor de cabeza y estrés porque tiene que partirse la cabeza, romperse el cerebro y hacer magia para ver qué inventa con el dinero de un mes”, comentó la joven identificada como @darlingmores en la plataforma.
Con esa cantidad de dinero, la mujer solo pudo comprar cinco libras de arroz —a 250 pesos cada una—, diez huevos —100 pesos cada uno— y dos limones, que le costaron 250 pesos.
“¿Trabajarías todo un mes para simplemente comprarte esto?”, preguntó la cubana a sus seguidores, acompañando sus palabras con la muestra de los pocos productos que logró adquirir.
El video, que ha generado múltiples comentarios en redes sociales, ilustra la grave crisis del poder adquisitivo en Cuba, donde los precios de los alimentos básicos continúan disparados y el salario resulta insuficiente para cubrir necesidades mínimas.
Preguntas frecuentes sobre la crisis del salario mínimo en Cuba
¿Qué se puede comprar con el salario mínimo en Cuba?
Con el salario mínimo en Cuba, que es de aproximadamente 2.500 pesos cubanos, apenas se pueden adquirir productos básicos como arroz, huevos y limones, según un video viral de una cubana en TikTok. La situación se agrava por la inflación y los altos precios de los alimentos en la isla.
¿Por qué el salario mínimo en Cuba es insuficiente?
El salario mínimo en Cuba es insuficiente debido a la creciente inflación y los altos precios de los alimentos básicos. Según un economista cubano, el costo mensual de alimentación para dos personas en La Habana ronda los 24.351 pesos, lo que es significativamente mayor que el salario mínimo. Esto obliga a muchos cubanos a buscar alternativas para poder subsistir.
¿Cómo afecta el salario mínimo bajo a los jubilados en Cuba?
Para los jubilados en Cuba, el salario mínimo es aún más crítico, ya que muchos reciben pensiones mínimas que apenas alcanzan para lo esencial. Los jubilados enfrentan la precariedad alimentaria, con su pensión solo pueden comprar cantidades ínfimas de productos básicos como arroz y aceite. Esta situación ha sido evidenciada por varios videos virales en redes sociales.
¿Cuáles son las alternativas para mejorar la situación económica en Cuba?
Algunas alternativas que se mencionan para mejorar la situación económica en Cuba incluyen el desarrollo del sector privado, donde ciertos negocios ofrecen mejores ingresos en comparación con el sector estatal. Sin embargo, la inflación y la escasez de productos continúan siendo desafíos significativos que requieren soluciones más amplias y estructurales.
