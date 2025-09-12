“Te pido un milagro”: Madre de Doraiky Águila clama por su hija desaparecida

Vídeos relacionados:
La angustia por la desaparición de Doraiky Águila Vázquez, una mujer de 48 años residente en Lawton, La Habana, se mantiene intacta casi seis meses después de que se le perdiera el rastro el 15 de marzo de 2025.
Este miércoles, su madre compartió un nuevo mensaje en Facebook, donde escribió: “Dios, te ruego y te pido de todo corazón que el milagro sea encontrar a mi hija Doraiky Águila Vázquez ausente del hogar desde el 15 de marzo”.
El clamor refleja la desesperación de una familia que no ha recibido respuestas claras de las autoridades. Doraiky salió de madrugada de su vivienda en Lawton y no volvió a ser vista.
Sus familiares ofrecieron una recompensa de 350,000 CUP a quien aportara información certera sobre su paradero y difundieron varios números de contacto (76039226, 50255751, 56949667 y 59696001).
La mujer padece pérdida de memoria transitoria, lo que incrementa la preocupación de allegados y organizaciones feministas.
Lo más leído hoy:
El colectivo Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de Alas Tensas activaron la Alerta Yeniset, un mecanismo de búsqueda que se emplea en casos de desapariciones prolongadas de mujeres.
Durante estos meses, la madre ha multiplicado sus súplicas públicas, implorando ayuda para dar con el paradero de su hija. “Se me va la vida esperando a mi hija”, escribió en otra publicación.
A finales de julio, la prensa oficialista cubana se hizo eco del caso, aunque sin aportar avances en las investigaciones. La familia, en cambio, insiste en que no existen explicaciones ni resultados, mientras la incertidumbre y el dolor se prolongan.
Doraiky Águila es madre, esposa e hija, con dos niños que la esperan en casa. Sus familiares piden que cualquier persona que la vea aporte información de inmediato, para evitar que este caso quede en el silencio.
Preguntas frecuentes sobre la desaparición de Doraiky Águila Vázquez
¿Cuándo desapareció Doraiky Águila y cuál es su situación actual?
Doraiky Águila Vázquez desapareció el 15 de marzo de 2025, y hasta la fecha no se ha obtenido información clara sobre su paradero. Su madre, Maura Vázquez, ha realizado múltiples llamados desesperados a través de redes sociales y ha criticado la falta de acción efectiva por parte de las autoridades cubanas. La familia sigue ofreciendo una recompensa de 350,000 CUP a quien aporte información certera.
¿Qué medidas se han tomado para encontrar a Doraiky Águila?
Se ha activado la Alerta Yeniset por parte de las plataformas feministas Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de Alas Tensas, un mecanismo para casos de desapariciones prolongadas de mujeres. Sin embargo, la familia critica la inacción de las autoridades y continúa buscando por su cuenta, apoyada por la solidaridad ciudadana.
¿Cuáles son las características físicas de Doraiky Águila?
Doraiky es una mujer de tez trigueña, cabello canoso y ojos grandes de color carmelita. Mide 1.68 m de estatura y pesa 65 kg. Una marca identificable es una mancha en su tobillo derecho. Al momento de su desaparición, vestía un vestido amarillo con flores rojas o rosadas y sandalias negras y rojas.
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano ante la desaparición de Doraiky Águila?
La respuesta del gobierno cubano ha sido calificada como insuficiente por la familia de Doraiky. No se han reportado avances concretos en la investigación oficial, y la familia ha responsabilizado al gobierno por la falta de protocolos efectivos de búsqueda y localización.
¿Qué impacto ha tenido la desaparición de Doraiky Águila en la sociedad cubana?
La desaparición de Doraiky Águila ha generado una amplia movilización ciudadana en redes sociales, donde se ha criticado fuertemente la inacción del Estado. Su caso ha puesto en evidencia la falta de mecanismos oficiales para la búsqueda de personas desaparecidas en Cuba, siendo la solidaridad ciudadana y la presión pública factores clave en el intento de localización.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.