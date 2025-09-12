“Te pido un milagro”: Madre de Doraiky Águila clama por su hija desaparecida

Vídeos relacionados:

La angustia por la desaparición de Doraiky Águila Vázquez, una mujer de 48 años residente en Lawton, La Habana, se mantiene intacta casi seis meses después de que se le perdiera el rastro el 15 de marzo de 2025.

Este miércoles, su madre compartió un nuevo mensaje en Facebook, donde escribió: “Dios, te ruego y te pido de todo corazón que el milagro sea encontrar a mi hija Doraiky Águila Vázquez ausente del hogar desde el 15 de marzo”.

Captura Facebook / Maura Vázquez

El clamor refleja la desesperación de una familia que no ha recibido respuestas claras de las autoridades. Doraiky salió de madrugada de su vivienda en Lawton y no volvió a ser vista.

Sus familiares ofrecieron una recompensa de 350,000 CUP a quien aportara información certera sobre su paradero y difundieron varios números de contacto (76039226, 50255751, 56949667 y 59696001).

La mujer padece pérdida de memoria transitoria, lo que incrementa la preocupación de allegados y organizaciones feministas.

Lo más leído hoy:

El colectivo Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de Alas Tensas activaron la Alerta Yeniset, un mecanismo de búsqueda que se emplea en casos de desapariciones prolongadas de mujeres.

Durante estos meses, la madre ha multiplicado sus súplicas públicas, implorando ayuda para dar con el paradero de su hija. “Se me va la vida esperando a mi hija”, escribió en otra publicación.

A finales de julio, la prensa oficialista cubana se hizo eco del caso, aunque sin aportar avances en las investigaciones. La familia, en cambio, insiste en que no existen explicaciones ni resultados, mientras la incertidumbre y el dolor se prolongan.

Doraiky Águila es madre, esposa e hija, con dos niños que la esperan en casa. Sus familiares piden que cualquier persona que la vea aporte información de inmediato, para evitar que este caso quede en el silencio.

Preguntas frecuentes sobre la desaparición de Doraiky Águila Vázquez