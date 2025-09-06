Cubana de 80 años lleva más de un mes desaparecida en La Habana

Vídeos relacionados:
La familia de Noguella Lezcano Milián, una anciana de 80 años conocida como “La Gallega”, vive una angustia que parece no tener fin, debido a que la mujer lleva más de un mes desaparecida en La Habana y su salud se deteriora con el paso de los días, pues necesita medicación urgente.
Sus nietas han intensificado el clamor en redes sociales, compartiendo fotos y descripciones para mantener viva la búsqueda. “Estamos desesperadas, por favor ayúdennos a encontrarla. No la discriminen ni la dejen sola”, imploraron en un mensaje difundido en grupos comunitarios de Facebook.
Noguella, de ojos azules y cabello corto, fue vista en varias cafeterías de la capital. Su familia teme que esté desorientada, pues sufrió un episodio isquémico que le provocó pérdida de memoria. “Necesita medicamentos y al no tomarlos su salud está empeorando”, alertaron.
Las jóvenes que la buscan han ofrecido una compensación a quien proporcione información confiable que conduzca a su paradero. Los teléfonos de contacto son +53 5538-1553 y +53 5817-1805.
Dolor compartido
El caso de Noguella se suma al de Eutiquio Pérez Chain, un anciano de 79 años desaparecido recientemente en La Habana. Su familia también vive días de incertidumbre tras su ausencia en San Miguel del Padrón, donde fue visto por última vez.
Ambas historias reflejan un patrón alarmante en Cuba, donde crecen los adultos mayores vulnerables que desaparecen sin dejar rastro, familias que cargan con la responsabilidad de buscarlos y una sociedad que depende de la solidaridad ciudadana para suplir la ausencia de protocolos oficiales.
Organizaciones feministas y sociales han denunciado durante años que la isla carece de un sistema de alerta inmediata, obligando a los familiares a recurrir a carteles improvisados, publicaciones en redes y llamadas desesperadas a medios independientes.
Casos como los de Maydeleisis Rosales Rodríguez, Karildi Caridad Marín, Esperanza Cabrera Melvin y Doraiky Águila Vázquez permanecen abiertos y recuerdan que el problema no es aislado, sino parte de una realidad que golpea cada vez con más fuerza a familias cubanas.
Mientras tanto, las nietas de Noguella repiten su súplica con el corazón en la mano, pidiendo que aparezca pronto, con vida, y pueda volver a casa.
Preguntas Frecuentes sobre Desapariciones de Adultos Mayores en Cuba
¿Quién es Noguella Lezcano Milián y por qué su desaparición es preocupante?
Noguella Lezcano Milián, conocida como "La Gallega", es una anciana de 80 años desaparecida en La Habana desde el pasado 16 de agosto. Su caso es alarmante porque sufre de epilepsia y demencia, lo que la hace vulnerable y necesita medicación urgente. Su familia ha intensificado la búsqueda a través de redes sociales y ha ofrecido una recompensa de 200 dólares por información sobre su paradero.
¿Qué mecanismos oficiales existen en Cuba para la búsqueda de personas desaparecidas?
En Cuba no existen protocolos oficiales ni mecanismos estatales efectivos para la búsqueda de personas desaparecidas. Las familias dependen de la solidaridad ciudadana, redes sociales y organizaciones independientes para intentar localizar a sus seres queridos. Esto evidencia la falta de coordinación y respuesta del gobierno ante situaciones de desaparición.
¿Qué es la "Alerta Yeniset" y cómo ayuda en casos de desaparecidos en Cuba?
La "Alerta Yeniset" es un mecanismo activado por organizaciones feministas independientes en Cuba para visibilizar y responder ante desapariciones de mujeres. Esta alerta busca suplir la falta de protocolos oficiales, llamando la atención sobre el riesgo para la vida o integridad de las desaparecidas y movilizando apoyo ciudadano para su búsqueda.
¿Cuál es la situación de las desapariciones de adultos mayores en Cuba?
Las desapariciones de adultos mayores en Cuba son cada vez más frecuentes y preocupantes. Esta situación se agrava por la falta de recursos y protocolos oficiales, dejando a las familias en una posición vulnerable y dependientes de la solidaridad ciudadana para encontrar a sus seres queridos.
