Costco retira un popular chocolate de sus estanterías: Este es el motivo de la decisión

La cadena de supermercados Costco ordenó retirar de inmediato un popular producto que se ha viralizado en redes sociales en los últimos meses: el chocolate estilo Dubái de la marca Rolling Pin.

El motivo de esta decisión ha sido un error en el etiquetado de alérgenos que podría poner en peligro la salud de ciertos consumidores.

Chocolate Dubai / Costco en Facebook

El producto, conocido por su lujoso relleno de crema de pistacho, tahini y cabello de ángel crujiente (kadaifi), se comercializó en todas las tiendas Costco de Estados Unidos entre el 1 de mayo y el 29 de agosto de 2025, bajo el artículo #1932972.

Durante ese periodo, el chocolate ganó gran popularidad en plataformas como TikTok e Instagram por su sabor exótico y su presentación de alta gama.

Sin embargo, Costco ha informado que el empaque del chocolate contiene un etiquetado incorrecto que puede representar un riesgo grave para personas con alergia al trigo.

Aunque el envase menciona “gluten” como alérgeno, omitió específicamente la palabra “wheat” (trigo), lo que supone una violación de las regulaciones de seguridad alimentaria en EE.UU. y un peligro para personas sensibles a este ingrediente.

Telemundo en un reportaje reciente advierte que la alergia al trigo puede provocar reacciones graves, incluyendo anafilaxia, una condición potencialmente mortal que causa dificultad para respirar, hinchazón de garganta, presión en el pecho, mareos e incluso pérdida del conocimiento.

Costco ha solicitado a todos sus clientes que hayan adquirido el producto durante las fechas indicadas que se abstengan de consumirlo si en su hogar hay personas con alergia al trigo. La empresa está aceptando devoluciones y ofrece el reembolso total del precio de compra.

El chocolate estilo Dubái fue creado en 2021 por la firma Fix Dessert Chocolatier y se ha convertido en un fenómeno viral por su sabor y textura únicos. Su combinación de ingredientes del Medio Oriente ha capturado la atención del público, especialmente entre los amantes de la repostería gourmet.

