Famosa pastelería cubana de Miami llega por primera vez a los Cayos de Florida

Vídeos relacionados:

Vicky Bakery, una de las marcas más queridas por la diáspora cubana en el sur de Florida, inauguró su primera tienda en los Cayos y eligió Key Largo para ese desembarco. El nuevo local —el número 30 de la cadena— se ubica en el 97630 Overseas Highway, a pocos metros de la popular tienda de regalos Shell World, referencia inequívoca para quienes recorren la US-1 hacia el sur.

La apertura supone un hito para una marca nacida en Hialeah en 1972 y expandida por toda Florida a golpe de pastelitos, croquetas y cafecitos. “Nuestro sueño siempre ha sido compartir los sabores de nuestra cultura con la mayor cantidad de comunidades posible”, dijo Amy Cao, socia gerente. “Ahora, poder servir a la gente de Key Largo y dar la bienvenida a visitantes de todo el mundo es un hito del que estamos muy orgullosos”.

De La Vencedora a Key Largo: medio siglo de una receta intacta

La historia de Vicky Bakery se remonta a La Habana, donde sus fundadores, Antonio y Gelasia Cao, se conocieron trabajando en la reconocida panadería La Vencedora. Tras emigrar a Miami como exiliados políticos, reunieron los ahorros para comprar una pequeña panadería en Hialeah y, en 1972, abrieron la primera Vicky Bakery con la promesa de hornear “como en Cuba”. Esa receta familiar —que no ha cambiado en más de cinco décadas— sigue siendo el corazón de la marca.

Qué encontrar en la tienda de Key Largo

La nueva sucursal llega con el repertorio clásico que hizo famosa a la marca: pastelitos (de guayaba, queso, carne), empanadas, croquetas, sándwiches, panes y tortas, además de la imprescindible barra de café. Con servicio para comer en el local, para llevar y opciones de catering, el establecimiento abre de lunes a sábado de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., y los domingos de 6:00 a.m. a 4:00 p.m.

Para quienes conocen Key Largo, la ubicación facilita la parada: está “justo después” de Shell World en dirección sur, un punto emblemático de souvenirs junto a la US-1 que marca la entrada al resto del archipiélago.

Un “primer bar” en camino

Como novedad, la empresa adelantó que esta Vicky Bakery debutará el mes próximo con el primer bar de servicio completo de la marca, pensado para maridar coctelería tropical con sus dulces más icónicos. “Estén atentos a un anuncio emocionante […] Vicky Bakery estrenará su primer bar de servicio completo, donde los comensales podrán acompañar piñas coladas con sus pastelitos favoritos”, informó la cadena en su comunicación de lanzamiento.

Lo más leído hoy:

Expansión con acento cubano

Con la de Key Largo, Vicky Bakery suma 30 locales y consolida su expansión por Florida, un crecimiento que combina franquicias y aperturas propias sin renunciar a la identidad que la hizo célebre entre familias cubanas y nuevos públicos: producto horneado a diario, recetas heredadas y una cultura de hospitalidad que replica la ventanita de barrio. “Nuestro sueño siempre ha sido compartir los sabores de nuestra cultura…”, insistió Cao al subrayar el sentido de esta apertura para residentes y viajeros que llegan desde todo el mundo a los Cayos.