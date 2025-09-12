Salir de Cuba era su mayor sueño. Durante años, lo visualizó como el objetivo que cambiaría su vida. Y lo logró. Hoy vive en Ferrol, una ciudad gallega que le ha abierto las puertas, donde tiene oportunidades, estabilidad y la compañía de su esposo. Sin embargo, Karlita —@yo_soykarlita, como se identifica en TikTok— ha tocado el corazón de miles de personas con una reflexión que pocos se atreven a compartir.
“Siempre quise salir de Cuba, era mi meta, lo que más deseaba. Pero por mi mente nunca pasó que, al lograrlo, me fuera a sentir tan vacía”, confiesa en un video con el que muchos cubanos emigrados se sienten identificados.
Desde un centro comercial, en un momento de soledad, esta joven cubana se sinceró ante la cámara:
“Estoy aquí sentada y quería dejar una pequeña reflexión porque ahora tengo tiempo para mí. Y hoy tuve una cita conmigo misma y tuve tiempo de pensar algunas cosas”, comienza diciendo Karlita en el video.
Aunque ahora reside en un país que le ha brindado nuevas oportunidades, confiesa haber experimentado una mezcla de emociones inesperadas tras cumplir su mayor anhelo: emigrar de Cuba.
“Darme cuenta que la verdadera riqueza radicaba en tener a mi familia cerca, es algo que me ha golpeado mucho”, expresa con la voz entrecortada.
Karlita reconoce estar agradecida con España y asegura que ama Ferrol, pero admite que la felicidad que siente no es completa.
“Es complicado. Tengo momentos de felicidad, pero no son plenos. Me siento sola. Extraño a mi familia. Éramos muy humildes, pero muy felices.”
El video ha generado una ola de reacciones entre cubanos emigrados, que se han sentido reflejados en sus palabras. Muchos comparten el sentimiento de morriña —como se conoce en Galicia a la nostalgia por la tierra natal—, esa sensación constante de ausencia que acompaña a quienes han dejado todo atrás.
“Cumplí mi sueño, sí… pero nadie me dijo que dolería así”, escribió una usuaria. Otra agregó: “Estamos aquí, pero no dejamos de estar allá”.
La publicación de Karlita no solo refleja el lado menos visible de la emigración, sino que también lanza un mensaje profundo a quienes aún tienen la fortuna de tener cerca a sus seres queridos: “Si tienes a tu familia contigo, valóralos. La vida se va en un pasito.”
Preguntas frecuentes sobre la experiencia migratoria de los cubanos en España
¿Por qué algunos cubanos se sienten vacíos tras emigrar de Cuba?
La sensación de vacío que experimentan algunos cubanos tras emigrar se debe a la nostalgia y la ausencia de la familia, que son difíciles de compensar con las nuevas oportunidades y estabilidad que encuentran en países como España. Aunque logran cumplir su sueño de mejorar su calidad de vida, muchos descubren que la verdadera riqueza es tener cerca a sus seres queridos.
¿Cómo influye la nostalgia en la vida de los emigrantes cubanos?
La nostalgia, conocida como "morriña" en Galicia, es una constante para los cubanos emigrados. Esta sensación de ausencia afecta su felicidad plena, ya que extrañan la cercanía de la familia y el entorno conocido de su tierra natal, a pesar de las mejoras materiales en sus nuevas vidas.
¿Cuáles son los desafíos emocionales de los cubanos al adaptarse a España?
Los desafíos emocionales incluyen enfrentar sentimientos de soledad, adaptarse a una nueva cultura y lidiar con las expectativas no cumplidas de una felicidad completa. El proceso de adaptación no solo implica cambios materiales, sino también emocionales y sociales, lo que puede generar un impacto significativo en el bienestar de los emigrantes.
¿Por qué Karlita cree que no se debe desalentar a los cubanos que quieren emigrar?
Karlita argumenta que aunque el proceso migratorio es difícil, no se debe quitar la ilusión a quienes buscan una vida mejor. Ella promueve una visión realista pero positiva, animando a que cada persona viva su propia experiencia y no se desanime por los relatos negativos de otros.
