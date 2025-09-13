Impresionante basurero rodea hospital Hermanos Ameijeiras en La Habana

Un gigantesco vertedero improvisado se extiende en las inmediaciones del hospital Hermanos Ameijeiras, uno de los centros asistenciales más emblemáticos de La Habana, según mostró en un reciente video el creador de contenido cubano Eddy Ceballos, conocido por su serie satírica Despingovery Channel.

Las imágenes captadas por el humorista muestran montañas de desechos sólidos, escombros y restos de basura doméstica acumulados en plena vía pública, justo al borde del hospital, en un espacio convertido en lo que él denomina con ironía un “laboratorio de microbiología al aire libre”.

Con su estilo característico de narrador de documental, Ceballos describe el lugar como una “incubadora de patógenos” que, lejos de ser un área científica, representa un peligro sanitario para pacientes, médicos y vecinos de la zona.

Entre los escombros se aprecian restos de madera, plásticos, metales oxidados, colchones y basura en descomposición que generan un paisaje insalubre en contraste con la imponente fachada del hospital, inaugurado en 1982 y considerado durante décadas un símbolo de la salud pública en Cuba.

Este episodio forma parte de la serie viral Despingovery Channel, donde Ceballos convierte los problemas urbanos de La Habana en supuestas “maravillas naturales” narradas con humor negro. En entregas anteriores, el comediante había retratado baches, ruinas arquitectónicas y escombros que describía como “tesoros despingológicos”.

La acumulación de basura en La Habana ha sido una queja recurrente de sus habitantes, agravada por la falta de equipos de recogida, combustible y gestión municipal. Sin embargo, la denuncia cobra mayor fuerza al registrarse frente a un centro hospitalario que debería garantizar condiciones mínimas de higiene.

Lo más leído hoy:

El video, que ya circula ampliamente en redes sociales, combina sátira y denuncia social, dejando en evidencia el deterioro urbano y los riesgos sanitarios que enfrenta la capital cubana.

Hospital Ameijeiras asegura que Cuba cuenta hoy con una “medicina de excelencia”

Mientras en las afueras del hospital Hermanos Ameijeiras se acumulan montañas de basura, la institución celebró recientemente el aniversario 99 del nacimiento del dictador Fidel Castro con un acto en su Servicio de Otorrinolaringología, donde exaltó al fallecido dictador como el artífice de la “medicina de excelencia” que supuestamente distingue hoy a la Isla.

En redes sociales, el centro médico difundió un mensaje atribuyendo a Castro un “legado humanista” y llamó a honrar su “eterno llamado a servir con amor y dedicación”.

Estas declaraciones contrastan con la realidad que viven a diario pacientes y médicos en Cuba, donde abundan denuncias por falta de medicamentos, insumos básicos y condiciones higiénicas.

El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, reconoció en julio ante diputados de la Asamblea Nacional que el sistema sanitario atraviesa una crisis estructural sin precedentes, con una cobertura de apenas el 30% del cuadro básico de medicamentos y un deterioro generalizado de los hospitales.

En este contexto, el discurso del Ameijeiras se suma a la estrategia propagandística del régimen de aprovechar efemérides para enaltecer a Fidel Castro, mientras ignora el colapso de la salud pública en la isla, donde los pacientes deben llevar hasta suturas y antibióticos para ser operados y enfrentan el riesgo constante de infecciones intrahospitalarias.

Crisis sanitaria extendida: Hospitales cubanos rodeados de basura e insalubridad

La situación del hospital Hermanos Ameijeiras no es un caso aislado. En las últimas semanas se han multiplicado las denuncias sobre la acumulación de desechos y la falta de higiene en instalaciones médicas de distintas provincias del país.

En Güines, Mayabeque, vecinos reportaron que la basura permaneció casi un mes sin recogerse en el Hospital Materno Infantil Manuel Piti Fajardo. Imágenes compartidas en redes sociales mostraron contenedores desbordados en los alrededores del centro, un riesgo directo para madres y recién nacidos.

Un panorama similar se documentó en Holguín en marzo de 2022, donde ciudadanos denunciaron la existencia de un vertedero gigante junto al Hospital Provincial. La presión en redes sociales obligó a que camiones estatales retiraran parte de los desechos, aunque la práctica de acumular basura en espacios urbanos sigue siendo habitual.

Incluso hospitales pediátricos, como el Pedro Borrás en La Habana, han sido denunciados por estar rodeados de montañas de basura y fetidez que penetran en las salas, poniendo en riesgo a niños hospitalizados.

Activistas alertan que estas condiciones facilitan la propagación de epidemias como el dengue, la leptospirosis y otras enfermedades que el régimen intenta ocultar.

Estos episodios reflejan una crisis sanitaria generalizada donde, más allá de la propaganda oficial, la realidad en los hospitales cubanos es de abandono, insalubridad y peligro constante para pacientes y personal médico.