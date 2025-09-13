Sistema en el Atlántico podría convertirse en depresión tropical esta semana, según el NHC

Vídeos relacionados:
El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos lanzó este sábado una advertencia temprana sobre una onda tropical que avanza desde las cercanías de las islas de Cabo Verde, en el Atlántico oriental, y que podría convertirse en depresión tropical en los próximos días.
El organismo explicó que, aunque el aire seco y estable limita por ahora el desarrollo de este sistema, las condiciones podrían volverse más favorables a mediados o finales de la próxima semana, cuando se desplace con rumbo oeste-noroeste a una velocidad de entre 10 y 15 millas por hora sobre el Atlántico central.
En su parte de las 2:00 p.m. (hora del Este de EE.UU.), el NHC estimó en cero por ciento la probabilidad de formación ciclónica en las próximas 48 horas, pero la elevó a 50 por ciento en los próximos siete días, lo que sitúa al fenómeno en un escenario de vigilancia.
Para los cubanos, que todavía guardan en la memoria el impacto de huracanes recientes y viven atentos a la temporada ciclónica, cualquier aviso de este tipo despierta preocupación. Aunque el sistema aún se encuentra lejos del Caribe, la experiencia ha enseñado que las trayectorias pueden variar y que la preparación temprana es clave.
Los meteorólogos recomiendan seguir de cerca las actualizaciones oficiales del NHC y del Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET), sin dejarse llevar por rumores ni especulaciones en redes sociales.
La temporada ciclónica en el Atlántico comenzó el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre, meses en que la región suele enfrentar los mayores riesgos de tormentas y huracanes.
Preguntas frecuentes sobre la posible formación de una depresión tropical en el Atlántico
¿Cuál es la probabilidad de que la onda tropical se convierta en depresión tropical?
La probabilidad de formación ciclónica de la onda tropical es del 50 % en los próximos siete días. Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), las condiciones podrían volverse más favorables a mediados o finales de la próxima semana, lo que eleva la posibilidad de que el sistema se fortalezca y se convierta en depresión tropical.
¿Cuál es la trayectoria esperada de la onda tropical?
Se espera que la onda tropical se desplace hacia el oeste-noroeste sobre el Atlántico central a una velocidad de entre 10 y 15 millas por hora. Aunque inicialmente se encuentra lejos del Caribe, las trayectorias de estos fenómenos pueden variar, por lo que es crucial seguir las actualizaciones oficiales del NHC.
¿Cómo afecta esta situación a Cuba y el Caribe?
Aunque el sistema aún se encuentra lejos del Caribe, la experiencia ha enseñado que las trayectorias de estos fenómenos pueden cambiar. Por ello, es importante que los residentes en Cuba y otras islas del Caribe se mantengan informados a través de canales oficiales y sigan las actualizaciones del NHC y del Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET).
¿Por qué es importante estar preparado durante la temporada ciclónica?
La temporada ciclónica en el Atlántico se encuentra en su etapa más activa, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre. Históricamente, septiembre ha sido un mes crítico para el impacto de huracanes en Cuba, con varios eventos significativos. La preparación temprana y la vigilancia constante son claves para mitigar los riesgos asociados a estos fenómenos meteorológicos.
