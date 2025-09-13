Sistema en el Atlántico podría convertirse en depresión tropical esta semana, según el NHC

Vídeos relacionados:

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos lanzó este sábado una advertencia temprana sobre una onda tropical que avanza desde las cercanías de las islas de Cabo Verde, en el Atlántico oriental, y que podría convertirse en depresión tropical en los próximos días.

El organismo explicó que, aunque el aire seco y estable limita por ahora el desarrollo de este sistema, las condiciones podrían volverse más favorables a mediados o finales de la próxima semana, cuando se desplace con rumbo oeste-noroeste a una velocidad de entre 10 y 15 millas por hora sobre el Atlántico central.

En su parte de las 2:00 p.m. (hora del Este de EE.UU.), el NHC estimó en cero por ciento la probabilidad de formación ciclónica en las próximas 48 horas, pero la elevó a 50 por ciento en los próximos siete días, lo que sitúa al fenómeno en un escenario de vigilancia.

Para los cubanos, que todavía guardan en la memoria el impacto de huracanes recientes y viven atentos a la temporada ciclónica, cualquier aviso de este tipo despierta preocupación. Aunque el sistema aún se encuentra lejos del Caribe, la experiencia ha enseñado que las trayectorias pueden variar y que la preparación temprana es clave.

Los meteorólogos recomiendan seguir de cerca las actualizaciones oficiales del NHC y del Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET), sin dejarse llevar por rumores ni especulaciones en redes sociales.

La temporada ciclónica en el Atlántico comenzó el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre, meses en que la región suele enfrentar los mayores riesgos de tormentas y huracanes.

