Suben las probabilidades de que onda tropical rumbo al Caribe evolucione a depresión: Este es el pronóstico

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) ha elevado las probabilidades de desarrollo de una onda tropical que avanza lentamente por el Atlántico oriental en dirección hacia el Caribe.

El sistema, que en los últimos días mostraba señales dispersas de organización, ha comenzado a consolidarse y presenta un escenario cada vez más favorable para transformarse en depresión tropical.

El más reciente parte oficial del NHC cifra en 50 % la probabilidad de formación ciclónica en las próximas 48 horas.

Las probabilidades se incrementan hasta un 80 % en en un lapso de siete días, lo que convierte a este sistema en el disturbio con mayor potencial de desarrollo en la cuenca atlántica en estos momentos.

De acuerdo con el parte más reciente del NHC, la onda tropical se ubica a varios cientos de millas al oeste-suroeste de las islas de Cabo Verde.

En las imágenes satelitales, se observa un aumento en las áreas de lluvias y tormentas eléctricas, lo que indica que la circulación atmosférica asociada al fenómeno está ganando consistencia.

Los expertos advierten que el entorno es propicio para que el disturbio continúe fortaleciéndose.

Factores como temperaturas oceánicas cálidas, la baja cizalladura del viento en niveles altos de la atmósfera y la presencia de humedad en la región, ofrecen las condiciones necesarias para el desarrollo ciclónico.

Pronóstico a corto y mediano plazo

Los meteorólogos del NHC estiman que una depresión tropical podría formarse hacia finales de esta semana, mientras el sistema se mueve lentamente hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 5 y 10 millas por hora (de 8 a 16 km/h).

Posteriormente, se espera que el fenómeno acelere su desplazamiento hacia el oeste o el oeste-noroeste, lo que lo conduciría hacia las aguas situadas al este de las Antillas Menores a mediados de la próxima semana.

Esto significa que las islas del arco caribeño deberán mantenerse atentas a su evolución, ya que podría acercarse con mayor organización y fuerza en los próximos días.

Este anuncio se enmarca dentro de una temporada ciclónica que ya ha mostrado un alto nivel de actividad.

El Atlántico tropical central y oriental es una de las regiones más vigiladas por los especialistas, pues allí suelen gestarse muchos de los ciclones que, con el paso de los días, alcanzan fuerza de tormenta o huracán antes de aproximarse al Caribe y América del Norte.

Los meteorólogos reiteran que aún es temprano para precisar la intensidad que podría alcanzar este sistema o si impactará directamente a algún territorio caribeño.

No obstante, las condiciones actuales son un recordatorio de la necesidad de vigilancia constante y de la importancia de los planes de preparación en la región.

La actual temporada ciclónica en el Atlántico se encuentra en su etapa más activa. De hecho, septiembre ha sido históricamente un mes crítico para el impacto de huracanes en Cuba.

En días recientes el meteorólogo cubano Christian Jesús Muñiz Carrillo recordó que entre 1950 y 2023, nueve huracanes tocaron tierra en la isla durante septiembre, incluyendo los intensos Ike (2008), Irma (2017) e Ian (2022).

Irma mantiene el récord como el único huracán categoría 5 que ha impactado a Cuba con esa intensidad.