Nueva amenaza ciclónica: Onda tropical podría convertirse en tormenta rumbo al Caribe

Una amplia área de baja presión asociada a una onda tropical sobre el Atlántico oriental mantiene en alerta a los meteorólogos, ante su alto potencial de convertirse en una depresión o tormenta tropical en los próximos días, con rumbo hacia el Caribe.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), informó que el sistema, identificado como AL91, se encuentra actualmente en el Atlántico tropical oriental y está generando una zona desorganizada de aguaceros y tormentas eléctricas.

Las condiciones atmosféricas son favorables para su desarrollo ciclónico, lo que podría convertirlo en una depresión tropical durante el fin de semana o a inicios de la próxima semana, a medida que avanza lentamente hacia el oeste, entre 5 y 10 millas por hora.

“Es probable que este sistema esté cerca de las Antillas Menores a mediados o finales de la próxima semana”, advirtió el NHC en su reporte matutino de este viernes.

Las probabilidades de formación ciclónica se estiman en un 60 % en las próximas 48 horas y un 90 % en los próximos siete días, lo que indica una vigilancia activa por parte de los servicios meteorológicos y autoridades en la región caribeña.

El sistema aún no tiene nombre ni estatus oficial como depresión tropical. Su posible evolución y trayectoria hacen que los residentes de las Antillas Menores y otras islas del Caribe deban estar atentos a su progreso en los próximos días.

En el caso de Cuba preocupa que cada vez más, los pronósticos incluyen a la isla en el cono de este posible ciclón tropical.

El NHC recordó que la información publicada en español es una traducción automática y que la versión original en inglés es la autorizada para efectos oficiales y seguimiento especializado.

