Johen Lefont desafía la gravedad en Varadero y suma otra hazaña a su lista de récords

El multirrecordista cubano Johen Lefont volvió a sorprender este sábado en el balneario de Varadero, Matanzas, al mantenerse cinco minutos con un balón de fútbol sobre la cabeza, mientras realizaba ejercicios de piernas y sin usar las manos en la piscina.
La inédita demostración se enmarcó en el programa sabatino de la IV Travesía de Aguas Abiertas Gran Retto 2025, donde el público celebró con entusiasmo cada instante de una prueba que combinó resistencia física y control mental.
Una marca que nació de un reto
“Teníamos la idea de hacer tres minutos y, si el cuerpo respondía, seguir, porque cada segundo en el agua es una batalla contra la gravedad, pero también una celebración del cuerpo y la mente”, declaró Lefont a JIT, acompañado por familiares, amigos y competidores del festival de relevos mixtos.
Exjugador de polo acuático, Lefont ha convertido esta modalidad en su sello personal. Su habilidad para mantener el balón en equilibrio sin apoyo manual, mientras flota en el agua, lo ha consolidado como referente internacional de pruebas de resistencia extrema.
Según el citado medio, este domingo intentará una nueva hazaña en aguas abiertas: sostener el balón sobre la cabeza el mayor tiempo posible, combinando ejercicios sincronizados de brazos y piernas, modalidad aún más exigente que promete ser otro atractivo del certamen.
Una trayectoria de proezas
En la pasada edición del Gran Retto (2024), Lefont recorrió más de 750 metros en el mar con el balón sobre la cabeza, superando su marca previa de 600 metros..
Con 11 récords Guinness oficiales y más de una docena de intentos exitosos aún por certificar, el matancero sigue ampliando su legado como uno de los atletas más singulares del deporte cubano.
