Tres aeropuertos turísticos de Florida entre los mejores de EE.UU.

Tres aeropuertos turísticos de Florida se encuentran en la lista de los mejores de EE. UU.

Según una encuesta preliminar realizada por USA Today 10Best, el aeropuerto de Cayo Hueso, el de Sarastota-Bradenton y el Aeropuerto del Noroeste de Florida se encuentran entre los 20 mejores aeropuertos pequeños de EE. UU.

Los aeropuertos fueron seleccionados por su comodidad, encanto y facilidad de uso, precisa la información.

Con relación al Aeropuerto Internacional de Key West Cayo Hueso los autores de la lista destacan que se trata de “un aeropuerto pequeño y de fácil acceso, cerca de los resorts de la isla”.

Asimismo, ofrece vuelos convenientes, incluyendo el servicio de Breeze Airways.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Sarasota-Bradenton (SRQ) es “una opción popular para quienes vuelan a este destino de lujo, un aeropuerto pequeño y manejable con solo 18 puertas”.

“Con restaurantes, bares, mercados y tiendas de regalos que ofrecen opciones para entretenerse antes de un vuelo y nueve compañías de alquiler de autos disponibles para cubrir las necesidades de transporte a su llegada, SRQ tiene todo lo que los viajeros necesitan para una transición fácil del trabajo al ocio”, precisan.

En el caso del Aeropuerto Internacional Northwest Florida Beaches Panama City los expertos destacan que integra “de lleno a la oferta, con ciudades turísticas como Seaside, Destin y Fort Walton Beach a poca distancia”.

Luego de esta lista preliminar de 20, 10Best de USA Today 2025 invitan a los lectores a votar por su aeropuerto favorito para los Premios de Elección de los Lectores.

Otros de los 20 incluidos en la lista son el Aeropuerto del Condado de Aspen/Pitkin en Aspen, Colorado; el Aeropuerto Internacional Bozeman Yellowstone en Belgrade, Montana o el Maine Aeropuerto de Hilton Head Island, Carolina del Sur o el Aeropuerto Internacional de Palm Springs en Palm Springs, California.

Aeropuerto de Miami, el peor en materia de equipaje

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) fue nombrado el peor del mundo en materia de equipaje extraviado.

Según una evaluación de empresa californiana de embalaje Arka, el MIA pierde aproximadamente 306 maletas por cada millón de vuelos, lo que representa alrededor de 5,5 bultos por cada 1,000 pasajeros.

Luego del MIA, se ubican en segundo lugar el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, en tercero el Aeropuerto Internacional Changi de Singapur y en el cuarto puesto el Aeropuerto Internacional de Denver.

La evaluación, que se centró en los aeropuertos más importantes con relación al volumen total de pasajeros, se basó en un seguimiento de las búsquedas en línea relacionadas con los servicios de objetos perdidos, de acuerdo con el medio especializado Travel + Leisure

“Perder el equipaje puede arruinar rápidamente un viaje, y algunos aeropuertos enfrentan más dificultades que otros en el manejo de equipajes”, dijo un vocero de Arka.

La empresa recomendó a los pasajeros consultar su lista a la hora de realizar un viaje.

