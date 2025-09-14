Arrestan en México a tres cubanos acusados de robar más de un millón de pesos (unos 50 mil dólares)

Vídeos relacionados:
Tres cubanos fueron detenidos en Mérida, Yucatán, acusados de participar en un millonario robo en dos viviendas, un caso que vuelve a poner bajo la lupa la situación de muchos migrantes de la isla en México, atrapados entre la precariedad y la criminalización.
De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSP), los arrestados son Yalesky “N”, de 50 años; Rolando “N”, de 32; y Yoel David “N”, de 26, quienes habrían forzado las puertas de dos residencias en la colonia Leandro Valle para sustraer más de un millón de pesos mexicanos en efectivo — equivalentes a unos 50 mil dólares estadounidenses—, joyas y otros artículos de valor.
En el primer domicilio, según la denuncia, se habrían llevado más de un millón de pesos y alhajas con un valor estimado en 80 mil. En el segundo, 35 mil pesos, joyas por unos 50 mil, además de una computadora portátil y tres teléfonos celulares.
Los tres cubanos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial que ordenó su captura. Según la SSP, se dedicaban a oficios comunes entre los migrantes en México: comerciante, chofer de plataforma y repartidor.
El periodista Julio Astillero también se hizo eco del caso, destacando la dimensión social que genera la noticia: la nacionalidad de los acusados, sumada al contexto migratorio cubano en México, alimenta prejuicios y estigmatización contra una comunidad que en su mayoría busca sobrevivir en empleos informales y precarios.
En redes sociales, la detención ha generado reacciones encontradas, entre ellos, indignación por el robo, pero también llamados a no generalizar ni cargar contra toda la comunidad cubana en México por las acciones de unos pocos.
Preguntas frecuentes sobre la detención de cubanos en México por robo millonario
¿Quiénes son los cubanos detenidos en Mérida, Yucatán, por el robo millonario?
Los cubanos detenidos son Yalesky “N”, de 50 años; Rolando “N”, de 32; y Yoel David “N”, de 26. Fueron arrestados por presuntamente forzar las puertas de dos residencias en la colonia Leandro Valle y robar más de un millón de pesos mexicanos en efectivo, joyas y otros artículos de valor.
¿Cómo afecta este tipo de incidentes a la percepción de los migrantes cubanos en México?
Casos como este de robo millonario pueden alimentar prejuicios y estigmatización contra la comunidad cubana en México, una comunidad que mayoritariamente busca sobrevivir en empleos informales y precarios. Aunque estos incidentes generan indignación, también se hacen llamados a no generalizar y a no culpar a toda la comunidad por las acciones de unos pocos.
¿Qué otros delitos han involucrado a ciudadanos cubanos en México recientemente?
Recientemente, ciudadanos cubanos han estado involucrados en delitos como el tráfico de personas, extorsión y robos. Por ejemplo, dos cubanos fueron detenidos en el Aeropuerto de la Ciudad de México con más de dos millones de pesos en efectivo sin justificar. Además, en Cancún, un cubano fue acusado de trata de personas, y en Tapachula, otro fue sorprendido robando en un supermercado.
¿Qué medidas están tomando las autoridades mexicanas ante el aumento de delitos cometidos por migrantes?
Las autoridades mexicanas están incrementando los operativos de seguridad y control tanto en las ciudades como en las fronteras, trabajando en coordinación con diferentes agencias para combatir el tráfico de personas y otros delitos relacionados con migrantes. Estas acciones buscan proteger la seguridad de todos los ciudadanos y reducir la criminalidad en zonas afectadas.
