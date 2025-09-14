Arrestan en México a tres cubanos acusados de robar más de un millón de pesos (unos 50 mil dólares)

Vídeos relacionados:

Tres cubanos fueron detenidos en Mérida, Yucatán, acusados de participar en un millonario robo en dos viviendas, un caso que vuelve a poner bajo la lupa la situación de muchos migrantes de la isla en México, atrapados entre la precariedad y la criminalización.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSP), los arrestados son Yalesky “N”, de 50 años; Rolando “N”, de 32; y Yoel David “N”, de 26, quienes habrían forzado las puertas de dos residencias en la colonia Leandro Valle para sustraer más de un millón de pesos mexicanos en efectivo — equivalentes a unos 50 mil dólares estadounidenses—, joyas y otros artículos de valor.

En el primer domicilio, según la denuncia, se habrían llevado más de un millón de pesos y alhajas con un valor estimado en 80 mil. En el segundo, 35 mil pesos, joyas por unos 50 mil, además de una computadora portátil y tres teléfonos celulares.

Los tres cubanos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial que ordenó su captura. Según la SSP, se dedicaban a oficios comunes entre los migrantes en México: comerciante, chofer de plataforma y repartidor.

El periodista Julio Astillero también se hizo eco del caso, destacando la dimensión social que genera la noticia: la nacionalidad de los acusados, sumada al contexto migratorio cubano en México, alimenta prejuicios y estigmatización contra una comunidad que en su mayoría busca sobrevivir en empleos informales y precarios.

En redes sociales, la detención ha generado reacciones encontradas, entre ellos, indignación por el robo, pero también llamados a no generalizar ni cargar contra toda la comunidad cubana en México por las acciones de unos pocos.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre la detención de cubanos en México por robo millonario