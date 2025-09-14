Arrestan en Florida a cubano sin hogar tras su delito número 38: "¿Por qué no fue deportado antes?"

Vídeos relacionados:

Un cubano sin estatus migratorio legal y con un extenso historial criminal fue arrestado nuevamente en Florida tras protagonizar un robo de auto que terminó en una peligrosa persecución, confirmaron medios locales.

Deibbys Cardoso Rodríguez, de 31 años y natural de Cienfuegos, fue detenido por agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Martin (MCSO) después de robar un Jeep Wrangler en Broward y conducirlo hacia el norte hasta Stuart, donde presuntamente buscaba nuevas víctimas. Según las autoridades, el hombre intentó provocar otro choque antes de ser reducido por los oficiales.

El sheriff John Budensiek fue categórico al señalar que este era el arresto número 38 de Cardoso, con cargos que van desde robo, tráfico de drogas y violencia, hasta exhibicionismo, peleas y hurto mayor. “Está en su 38ª oportunidad. Son unas 37 de más para nosotros, así que ya es hora”, declaró el funcionario, citado por CBS12.

Un día después del arresto, la División de Investigaciones Criminales del MCSO informó que ya ha contactado a las autoridades federales de inmigración para evaluar su caso, aunque los agentes se preguntan por qué no fue deportado antes.

Entre los delitos registrados en su historial aparecen atropello y fuga, conducir bajo los efectos del alcohol, robo de autos, tráfico de bienes robados, resistirse al arresto, intoxicación desordenada y delitos de drogas. Actualmente, enfrenta cargos por hurto mayor de vehículo y conducir sin licencia, y permanecerá en la cárcel del condado de Martin.

De acuerdo con el registro oficial de reclusos, Cardoso fue ingresado el 8 de septiembre de 2025, pesa 170 libras y mide 5 pies y 6 pulgadas. Actualmente enfrenta dos cargos: hurto mayor de vehículo de motor y conducir con licencia suspendida o revocada. La fianza total fue fijada en 3,000 dólares, $2,500 por hurto y $500 por manejar sin licencia.

Lo más leído hoy:

Uno de los delitos de este cubano ocurrió en julio de 2024, cuando fue arrestado en Miami Beach tras golpear a una trabajadora de un hotel, mostrarle los genitales y amenazar con violarla. En aquel momento, la Policía también lo identificó como un hombre sin hogar con un largo historial criminal y problemas de drogas.

“Decisiones como esta tienen un resultado muy predecible: si tomas la salida equivocada, definitivamente vas por mal camino”, advirtió el sheriff Budensiek sobre el arresto actual.

La reincidencia delictiva de Cardoso refleja la vulnerabilidad social de muchos migrantes sin estatus definido, pero también pone sobre la mesa las fallas del sistema migratorio y judicial estadounidense, que ha permitido que un hombre con casi 40 arrestos siga cometiendo delitos graves en el sur de la Florida.

Preguntas frecuentes sobre el historial delictivo y la deportación de cubanos en EE. UU.