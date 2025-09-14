Desesperada búsqueda de medicamento para niño cubano en coma tras accidente donde murió parte de su familia

Vídeos relacionados:
La activista cubana Idelisa Diasniurka Salcedo Verdecia denunció en redes sociales la dramática situación de un niño de cinco años que permanece en coma desde hace casi dos meses, tras un accidente de tránsito ocurrido en la autopista Habana–Pinar del Río.
La activista explicó que la madre del niño en coma sobrevivió al accidente, al igual que sus dos hijos, pero aún permanecen hospitalizados. En el siniestro murieron los padres y la abuela de la mujer.
El menor que está en coma, sufrió la pérdida del hueso frontal del cráneo y tuvo un coágulo cerebral. El niño permanece ingresado en terapia intensiva. Los médicos que lo atienden han indicado el uso de baclofeno, un medicamento esencial para su recuperación neurológica, pero que no está disponible actualmente en Cuba.
La familia, residente en la comunidad de La Salud, en la provincia de Mayabeque, ha iniciado una búsqueda desesperada para conseguir el medicamento, ya sea mediante donaciones o compra solidaria. Cualquier persona que pueda colaborar puede comunicarse con la madre del menor al número +53 5 3967628.
Lo más leído hoy:
La escasez de medicamentos en la isla ha sido reconocida oficialmente. En julio, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, admitió ante la Asamblea Nacional del Poder Popular que el sistema sanitario cubano atraviesa una crisis estructural, con una cobertura de apenas el 30% del cuadro básico de medicamentos.
Portal Miranda reconoció que los hospitales enfrentan "déficits crónicos de insumos médicos, fallas organizativas, éxodo de profesionales y venta ilegal de servicios" , así como un alarmante aumento de la mortalidad materna e infantil.
“Estos problemas no se resolverán de inmediato”, afirmó el ministro, quien condicionó cualquier posible mejora al financiamiento externo que el país logre captar, dejando entrever que la salud pública en Cuba ya no es un derecho garantizado, sino un servicio condicionado por la disponibilidad de divisas.
Mientras millones de cubanos enfrentan la escasez de medicinas básicas, el gobierno cubano continúa priorizando el sector del turismo como motor de la economía nacional.
Preguntas frecuentes sobre la crisis de salud en Cuba y el caso del niño en coma
¿Cuál es la situación actual del sistema de salud en Cuba?
El sistema de salud en Cuba atraviesa una crisis estructural sin precedentes, marcada por la escasez de medicamentos y recursos esenciales. Según el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, la cobertura del cuadro básico de medicamentos es de apenas el 30%. Además, hay déficits crónicos de insumos médicos, fallas organizativas y un éxodo significativo de profesionales. La salud pública en Cuba depende ahora del financiamiento externo y no está garantizada como un derecho universal.
¿Por qué el niño cubano en coma necesita baclofeno y no se encuentra en Cuba?
El niño, que sufrió un grave accidente de tránsito, necesita baclofeno para su recuperación neurológica, ya que sufrió una pérdida del hueso frontal del cráneo y un coágulo cerebral. Sin embargo, debido a la crisis de salud en Cuba, este medicamento no está disponible en el país, lo que ha llevado a su familia a buscar ayuda para obtenerlo a través de donaciones o compras en el extranjero.
¿Cómo está afectando la crisis de salud a la población cubana en general?
La crisis de salud en Cuba está afectando gravemente a la población, con una escasez generalizada de medicamentos básicos y equipos médicos. Esta situación obliga a muchas personas a recurrir al mercado negro para obtener medicamentos, lo que puede ser peligroso debido a la falta de control de calidad. Además, hay un aumento en la mortalidad materna e infantil, y los pacientes enfrentan largas esperas para recibir atención médica debido a la falta de recursos y personal.
¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para resolver la crisis de salud?
Según el ministro de Salud Pública, cualquier mejora en el sistema de salud cubano dependerá del financiamiento externo que el país logre captar. Aunque se han definido acciones estratégicas con metas para abordar la crisis, no se han ofrecido fechas concretas para su implementación. La prioridad sigue siendo el turismo como motor económico, dejando a la salud en un segundo plano y condicionada por la disponibilidad de divisas.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.