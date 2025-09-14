Desesperada búsqueda de medicamento para niño cubano en coma tras accidente donde murió parte de su familia

Vídeos relacionados:

La activista cubana Idelisa Diasniurka Salcedo Verdecia denunció en redes sociales la dramática situación de un niño de cinco años que permanece en coma desde hace casi dos meses, tras un accidente de tránsito ocurrido en la autopista Habana–Pinar del Río.

La activista explicó que la madre del niño en coma sobrevivió al accidente, al igual que sus dos hijos, pero aún permanecen hospitalizados. En el siniestro murieron los padres y la abuela de la mujer.

El menor que está en coma, sufrió la pérdida del hueso frontal del cráneo y tuvo un coágulo cerebral. El niño permanece ingresado en terapia intensiva. Los médicos que lo atienden han indicado el uso de baclofeno, un medicamento esencial para su recuperación neurológica, pero que no está disponible actualmente en Cuba.

La familia, residente en la comunidad de La Salud, en la provincia de Mayabeque, ha iniciado una búsqueda desesperada para conseguir el medicamento, ya sea mediante donaciones o compra solidaria. Cualquier persona que pueda colaborar puede comunicarse con la madre del menor al número +53 5 3967628.

La escasez de medicamentos en la isla ha sido reconocida oficialmente. En julio, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, admitió ante la Asamblea Nacional del Poder Popular que el sistema sanitario cubano atraviesa una crisis estructural, con una cobertura de apenas el 30% del cuadro básico de medicamentos.

Portal Miranda reconoció que los hospitales enfrentan "déficits crónicos de insumos médicos, fallas organizativas, éxodo de profesionales y venta ilegal de servicios" , así como un alarmante aumento de la mortalidad materna e infantil.

“Estos problemas no se resolverán de inmediato”, afirmó el ministro, quien condicionó cualquier posible mejora al financiamiento externo que el país logre captar, dejando entrever que la salud pública en Cuba ya no es un derecho garantizado, sino un servicio condicionado por la disponibilidad de divisas.

Mientras millones de cubanos enfrentan la escasez de medicinas básicas, el gobierno cubano continúa priorizando el sector del turismo como motor de la economía nacional.

