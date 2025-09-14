"Cuadró la pelea con la federación desde el principio": Ovi lanza dardo tras su derrota ante Bryant Myers

Vídeos relacionados:
El cantante cubano Ovi no se quedó callado tras perder el combate frente al puertorriqueño Bryant Myers y lanzó un mensaje directo que ha desatado más controversia en redes.
La pelea, que tuvo lugar este viernes, fue la aparente culminación de un enfrentamiento que venía calentándose desde hace meses entre los dos exponentes del género urbano.
El cruce de indirectas y provocaciones en redes y los encontronazos violentos entre los dos finalmente se tradujo en golpes sobre un ring, donde ambos artistas decidieron “resolver como hombres”.
Sin embargo, tras la derrota, Ovi compartió varias fotos del combate y publicó un mensaje sin filtros en Instagram: "Nos quitamos la picazón y resolvimos como hombres. Bryant corrió un poco inteligentemente y cuadró la pelea con la federación desde el principio porque su objetivo era ganar un título, el mío era otro. Todos me dijeron que si no lo noqueaba no iba a ganar. A mí la ping*, yo no soy boxeador profesional. Ustedes saben que lo que no hay es miedo. Los amo mucho a todos".
La publicación, lejos de pasar desapercibida, le echa más sal a la polémica entre los dos artistas y por supuesto genera opiniones divididas. Mientras algunos respaldaron la actitud desafiante de Ovi, otros consideraron que su mensaje era una justificación tras la derrota.
Pese al resultado, el artista cubano se mostró satisfecho por haber aceptado el reto y dejó claro que su intención era otra: enfrentar a su rival cara a cara y sin miedo, más allá del resultado final.
Lo más leído hoy:
El evento, ampliamente difundido en redes y plataformas digitales, fue un fenómeno viral y dejó claro que el entretenimiento urbano está explorando nuevos terrenos donde el ego, la música y los guantes se mezclan sin pedir permiso.
Preguntas Frecuentes sobre la Pelea entre Ovi y Bryant Myers
¿Cómo reaccionó Ovi tras perder la pelea contra Bryant Myers?
Ovi manifestó su frustración por la derrota, cuestionando la imparcialidad del combate y sugiriendo que la federación favoreció a Myers. Expresó que era consciente de que debía noquear a su oponente para ganar, dado que la "federación estaba con él".
¿Cuál fue la causa principal de la rivalidad entre Ovi y Bryant Myers?
La rivalidad entre Ovi y Bryant Myers se originó tras colaboraciones musicales fallidas y escaló debido a enfrentamientos verbales y físicos, incluyendo un altercado en una rueda de prensa en agosto de 2025. El conflicto creció con provocaciones mutuas en redes sociales, culminando en el combate de boxeo.
¿Qué dijo Ovi sobre el estilo de pelea de Bryant Myers?
Ovi criticó el estilo de pelea de Bryant Myers, afirmando que Myers "corría más que Slayter en el ring", sugiriendo que su oponente evitaba el enfrentamiento directo. También mencionó un incidente donde Myers lo golpeó por la espalda tras sonar la campana.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.