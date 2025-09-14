"Cuadró la pelea con la federación desde el principio": Ovi lanza dardo tras su derrota ante Bryant Myers

Vídeos relacionados:

El cantante cubano Ovi no se quedó callado tras perder el combate frente al puertorriqueño Bryant Myers y lanzó un mensaje directo que ha desatado más controversia en redes.

La pelea, que tuvo lugar este viernes, fue la aparente culminación de un enfrentamiento que venía calentándose desde hace meses entre los dos exponentes del género urbano.

El cruce de indirectas y provocaciones en redes y los encontronazos violentos entre los dos finalmente se tradujo en golpes sobre un ring, donde ambos artistas decidieron “resolver como hombres”.

Sin embargo, tras la derrota, Ovi compartió varias fotos del combate y publicó un mensaje sin filtros en Instagram: "Nos quitamos la picazón y resolvimos como hombres. Bryant corrió un poco inteligentemente y cuadró la pelea con la federación desde el principio porque su objetivo era ganar un título, el mío era otro. Todos me dijeron que si no lo noqueaba no iba a ganar. A mí la ping*, yo no soy boxeador profesional. Ustedes saben que lo que no hay es miedo. Los amo mucho a todos".

La publicación, lejos de pasar desapercibida, le echa más sal a la polémica entre los dos artistas y por supuesto genera opiniones divididas. Mientras algunos respaldaron la actitud desafiante de Ovi, otros consideraron que su mensaje era una justificación tras la derrota.

Pese al resultado, el artista cubano se mostró satisfecho por haber aceptado el reto y dejó claro que su intención era otra: enfrentar a su rival cara a cara y sin miedo, más allá del resultado final.

Lo más leído hoy:

El evento, ampliamente difundido en redes y plataformas digitales, fue un fenómeno viral y dejó claro que el entretenimiento urbano está explorando nuevos terrenos donde el ego, la música y los guantes se mezclan sin pedir permiso.

Preguntas Frecuentes sobre la Pelea entre Ovi y Bryant Myers