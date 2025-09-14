Otaola envía un mensaje al pueblo de Cuba tras protesta en Gibara

El influencer cubano Alexander Otaola envió un mensaje al pueblo de Cuba tras las protestas que estallaron este sábado en la noche en Gibara, Holguín, debido a los apagones prolongados y la aguda crisis de escasez de agua que atraviesa el país.

“Pueblo cubano, su valentía y determinación en las calles son un ejemplo de esperanza y lucha. Sigan firmes en su búsqueda de libertad y dignidad. Cada paso que dan es un paso hacia un futuro mejor. Ustedes son la voz de un cambio necesario. No se rindan, su fuerza es imparable”, dijo el influencer.

Las palabras de Otaola circularon en redes sociales acompañadas de etiquetas como #lacalleeselcamino, #fueradelpoder y #cubaestadofallido, en apoyo a las manifestaciones que se han registrado en varias localidades del país en los últimos días.

Protestas en Gibara por apagones y crisis generalizada

Decenas de vecinos salieron a las calles con cazuelas, linternas y celulares en Gibara para protestar contra los apagones, la escasez de alimentos y el deterioro de los servicios básicos.

Las imágenes compartidas por ciudadanos muestran a mujeres, hombres y jóvenes marchando por calles completamente oscuras, golpeando cazuelas y gritando consignas como “¡La corriente, la corriente, queremos la corriente!” y “¡El pueblo unido jamás será vencido!”.

Los manifestantes denunciaron haber pasado más de 24 horas sin electricidad, con un restablecimiento de apenas 30 minutos durante toda la jornada.

El gobierno dijo que "todo está en calma en Gibara", y acusó a usuarios en redes sociales de querer politizar la protesta. Aseguran que hubo un intercambio de las autoridades con los manifestantes y mostraron imágenes de la ciudad vacía, en un intento de desmentir que el pueblo haya salido masivamente a protestar.

El estallido social en Gibara ocurre en un contexto marcado por la inestabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, que colapsó el 10 de septiembre y provocó un apagón general en gran parte del país. A esto se suma la carencia de comida, la inflación y el colapso de servicios esenciales como el abastecimiento de agua potable, que han incrementado el malestar social.

Hasta el momento, no se han reportado detenciones ni incidentes graves con fuerzas del orden, aunque los testimonios indican que la manifestación fue amplia y sostenida durante la madrugada.

La protesta de Gibara se suma a una ola de manifestaciones ciudadanas que en 2025 reflejan la profunda crisis estructural que vive Cuba.

