Otaola envía un mensaje al pueblo de Cuba tras protesta en Gibara

El influencer cubano Alexander Otaola envió un mensaje al pueblo de Cuba tras las protestas que estallaron este sábado en la noche en Gibara, Holguín, debido a los apagones prolongados y la aguda crisis de escasez de agua que atraviesa el país.
“Pueblo cubano, su valentía y determinación en las calles son un ejemplo de esperanza y lucha. Sigan firmes en su búsqueda de libertad y dignidad. Cada paso que dan es un paso hacia un futuro mejor. Ustedes son la voz de un cambio necesario. No se rindan, su fuerza es imparable”, dijo el influencer.
Las palabras de Otaola circularon en redes sociales acompañadas de etiquetas como #lacalleeselcamino, #fueradelpoder y #cubaestadofallido, en apoyo a las manifestaciones que se han registrado en varias localidades del país en los últimos días.
Protestas en Gibara por apagones y crisis generalizada
Decenas de vecinos salieron a las calles con cazuelas, linternas y celulares en Gibara para protestar contra los apagones, la escasez de alimentos y el deterioro de los servicios básicos.
Las imágenes compartidas por ciudadanos muestran a mujeres, hombres y jóvenes marchando por calles completamente oscuras, golpeando cazuelas y gritando consignas como “¡La corriente, la corriente, queremos la corriente!” y “¡El pueblo unido jamás será vencido!”.
Los manifestantes denunciaron haber pasado más de 24 horas sin electricidad, con un restablecimiento de apenas 30 minutos durante toda la jornada.
El gobierno dijo que "todo está en calma en Gibara", y acusó a usuarios en redes sociales de querer politizar la protesta. Aseguran que hubo un intercambio de las autoridades con los manifestantes y mostraron imágenes de la ciudad vacía, en un intento de desmentir que el pueblo haya salido masivamente a protestar.
El estallido social en Gibara ocurre en un contexto marcado por la inestabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, que colapsó el 10 de septiembre y provocó un apagón general en gran parte del país. A esto se suma la carencia de comida, la inflación y el colapso de servicios esenciales como el abastecimiento de agua potable, que han incrementado el malestar social.
Hasta el momento, no se han reportado detenciones ni incidentes graves con fuerzas del orden, aunque los testimonios indican que la manifestación fue amplia y sostenida durante la madrugada.
La protesta de Gibara se suma a una ola de manifestaciones ciudadanas que en 2025 reflejan la profunda crisis estructural que vive Cuba.
Preguntas frecuentes sobre las protestas en Gibara y la crisis en Cuba
¿Por qué se están realizando protestas en Gibara?
Las protestas en Gibara se deben a los apagones prolongados y la aguda crisis de escasez de agua que afectan a la localidad. Los habitantes han salido a las calles con cazuelas y linternas para manifestarse, exigiendo el restablecimiento del servicio eléctrico y mejoras en los servicios básicos.
¿Cómo ha reaccionado el gobierno cubano ante estas protestas?
El gobierno cubano ha minimizado las protestas, asegurando que todo está bajo control y que se mantiene el respeto y el diálogo. Sin embargo, las imágenes y testimonios en redes sociales muestran un descontento generalizado y una fuerte movilización en las calles, contradictoria con la versión oficial del régimen.
¿Qué mensaje ha enviado Alexander Otaola al pueblo cubano?
Alexander Otaola, un conocido influencer cubano, envió un mensaje de aliento al pueblo de Cuba tras las protestas. Instó a los cubanos a seguir firmes en su búsqueda de libertad y dignidad, resaltando su valentía y determinación como un ejemplo de esperanza y lucha por un futuro mejor.
¿Qué otras localidades de Cuba están experimentando protestas similares?
Además de Gibara, otras localidades de Cuba también han visto manifestaciones de descontento debido a la crisis energética y la escasez. En Santiago de Cuba, por ejemplo, se han reportado protestas con cacerolazos debido a los apagones prolongados que afectan la vida diaria de los ciudadanos.
