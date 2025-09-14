Así logró Internet una familia cubana durante el apagón masivo: “Halar la señal y no los truenos”

Cuba volvió a quedar a oscuras el pasado miércoles tras el colapso del Sistema Eléctrico Nacional, que dejó sin servicio a todo el país por tiempo indeterminado tras la salida imprevista de la termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas.

En medio de la incertidumbre y la incomunicación, una familia cubana volvió a demostrar que el ingenio en la isla no tiene límites. La usuaria de TikTok @rossy_guajira_natural compartió un video que rápidamente se hizo viral al mostrar la improvisada antena casera que armó para lograr captar señal en su celular.

“Vivo en Cuba y como el sistema nacional se cayó y estamos incomunicados, estoy probando esta antenita. Caballero, mira que el cubano inventa, ni la NASA se atrevió tanto”, comentó entre risas mientras enseñaba el dispositivo hecho con una base donde coloca el teléfono sin la funda, con la esperanza de “halar la señal y no los truenos” de la tormenta que caía esa tarde.

El video, que combina humor con la dura realidad de los apagones, también retrata la vida cotidiana marcada por la escasez. “Ya que no había corriente me embullé y me fui a dar un tinte... y por el camino en un kiosco me encontré con esta col en 450 pesos. Hice una ensaladita que le encanta a mis niños y así quedó el almuercito”, relató.

El ingenio como modo de vida

Lo que para muchos sería una rareza, en Cuba es parte del día a día. No es la primera vez que un invento doméstico despierta la admiración, y también las bromas, en redes sociales.

En diciembre de 2023, otra familia cubana se volvió viral al colocar su celular en un pomo cortado con piedras para lograr captar la única señal de internet que entraba a su hogar.

Meses después, una anciana sorprendió con un interruptor hecho con una jeringuilla para prender y apagar la luz, un mecanismo que dejó a más de un usuario con la frase: “Ni los de la NASA se atrevieron a tanto”.

Y antes, un amante del café mostró cómo logró que su vieja cafetera, prácticamente fundida, volviera a colar colocando una manguera en el pico roto, prueba de que la escasez no puede con el ritual del café en la isla.

Estos inventos, que despiertan ternura, humor y asombro en redes sociales, reflejan una realidad más dura, que es la de un país donde los apagones, la mala conexión a internet, la falta de recursos básicos y los altos precios obligan a millones de cubanos a recurrir a soluciones extremas para poder vivir el día a día.

La antena improvisada de @rossy_guajira_natural es apenas un ejemplo más de esa inventiva forzada, que se convierte en símbolo de resistencia y, al mismo tiempo, en espejo de las carencias que marcan la vida en Cuba.

