Polémica por cooperación militar entre Cuba y Sudáfrica: Denuncian gasto millonario sin beneficios reales

Un nuevo frente de críticas se abre contra la cooperación militar entre Cuba y Sudáfrica, cuestionada ahora como un “proyecto de vanidad ideológica” que drena millones de recursos públicos mientras los pueblos de ambos países lidian con crisis profundas.

Según reveló el portal especializado DefenceWeb, la oposición sudafricana denunció que el Proyecto Kgala, antes conocido como Proyecto Thusano, llevará a 20 oficiales de la Fuerza de Defensa Nacional de Sudáfrica (SANDF) a la isla el próximo año para recibir entrenamiento no acreditado.

El diputado de la Alianza Democrática (DA), Chris Hattingh, calificó la iniciativa como un despilfarro de 28 millones de rands (unos 1,54 millones de dólares) que, en la práctica, retrasa la formación real de los soldados, pues el primer año se dedica exclusivamente a aprender español.

“Las fuerzas armadas tienen sus propias escuelas que ofrecen exactamente los mismos cursos y, además, con acreditación académica”, advirtió el legislador, mientras expertos en defensa consultados por la prensa local afirmaron que el programa en Cuba “es, en el mejor de los casos, una pérdida de dinero y tiempo”.

Un historial de polémicas con La Habana

El señalamiento no llega en el vacío. En julio pasado, la opinión pública de Sudáfrica estalló cuando se conoció que el Departamento de Defensa gastó 34 millones de rands (casi 1,9 millones de dólares) en un vuelo chárter de lujo a Cuba para asistir a una ceremonia de graduación militar.

Más de 200 militares viajaron en un avión contratado a Cobra Aviation, equipado con asientos de clase ejecutiva, catering gourmet y cubertería fina, en medio de una crisis en la que soldados sudafricanos carecen de botas y uniformes básicos. La oposición calificó la operación de “insulto a la ciudadanía”.

Una semana después, el propio gobierno sudafricano salió a defenderse, alegando que el vuelo buscaba repatriar a 212 estudiantes de medicina e ingeniería formados en Cuba y no asistir a la ceremonia. Sin embargo, la Alianza Democrática insistió en que se trató de un lujo injustificable y exigió una investigación parlamentaria sobre los gastos del Proyecto Kgala.

Cuba, el socio más cuestionado

La cooperación militar entre Pretoria y La Habana se sostiene desde hace más de una década y se enmarca en los lazos políticos históricos entre el Congreso Nacional Africano (ANC) y el régimen cubano.

Los convenios han incluido el envío de cientos de soldados sudafricanos a academias cubanas, así como la contratación de médicos, técnicos e ingenieros de la isla por decenas de millones de dólares.

Pero esa cercanía hoy genera rechazo dentro de Sudáfrica, donde voces opositoras y analistas consideran que Cuba representa “la excepción costosa y no acreditada” frente a otros países socios estratégicos como Estados Unidos, Reino Unido, India o incluso las propias universidades locales.

Mientras Pretoria gasta millones en programas señalados como improductivos, en Cuba el trasfondo es otro porque estos convenios significan una inyección de divisas para un régimen asfixiado por su peor crisis económica en décadas, mientras la población vive con apagones diarios, escasez de alimentos, hospitales desabastecidos y un éxodo migratorio sin precedentes.

La polémica en Sudáfrica vuelve a poner sobre la mesa cómo el gobierno de Miguel Díaz-Canel mantiene a flote su economía a través de acuerdos políticos y militares que poco tienen que ver con la realidad que enfrentan los cubanos de a pie.