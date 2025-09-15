"Nunca imaginé mi vejez así": Reconocido periodista oficialista revela la dura realidad de un anciano en Cuba

Vídeos relacionados:

"Nunca imaginé mi vejez así". Con esa frase lapidaria, el periodista cubano Roberto Pérez Betancourt, Premio Nacional de Periodismo José Martí por la obra de la vida, resumió la pesadilla que atraviesan hoy miles de ancianos en la Isla, víctimas de la desidia gubernamental y del colapso total de los servicios básicos.

En un testimonio publicado en Facebook, el exreportero de 85 años describió su día a día: más de cuatro meses sin agua potable, dengue que ha golpeado a toda su cuadra y se llevó la vida de una vecina octogenaria, placitas desabastecidas, tiendas en MLC vacías y sin saber si tendrá gas para cocinar.

"Todo, por supuesto, es más complicado cuando tú tienes 85 años de edad, convaleciente de un dengue que no se quita, y tu esposa, de 80 sufre de lo mismo, además de otras dolencias crónicas", detalló.

Pérez Betancourt, quien durante décadas laboró en el semanario Girón, la emisora provincial Radio 26 y TV Yumurí, afirmó que él y su esposa sobreviven en condiciones que calificó como "pésimas".

"Por favor, los que deben ocuparse de todo que se ocupen. No podemos seguir así", imploró a las autoridades.

Captura de Facebook / Roberto Pérez Betancourt

Lo más leído hoy:

La respuesta de sus colegas

Su publicación fue compartida por la también reportera oficialista Yirmara Torres Hernández, quien recordó que Pérez Betancourt nunca fue "un periodista de medias tintas".

Reveló que en su cumpleaños más reciente, fue agasajado con llamadas de dirigentes. "Hermoso gesto, sí, pero… ¿ven lo que escribe ahora el maestro? ¿Cuánto más tendrán que padecer él y los de su generación?", cuestionó.

La historia generó indignación en Internet, donde muchos ven en su testimonio un símbolo de cómo el régimen ha condenado a los ancianos a una vejez de penurias.

Un punto de quiebre en la prensa oficial

No es la primera vez que periodistas vinculados al oficialismo rompen el silencio.

A mediados de julio, desde Escambray en Sancti Spíritus, la reportera Delia Proenza reconoció que la llamada "resistencia creativa"-mantra de Miguel Díaz-Canel- había llegado a su límite.

"Toda creatividad tiene un límite y toda resistencia, aunque permanezca, merma", escribió.

En los últimos meses, medios provinciales de Matanzas, Ciego de Ávila o Cienfuegos han publicado testimonios que retratan con crudeza la vida en la Isla: apagones interminables, inflación desbocada, cocinas con carbón, transporte colapsado y un malestar que ya nadie puede ocultar.

Otros periodistas jubilados también se han sumado a la denuncia.

Iraida Calzadilla, quien laboró durante décadas en el diario Granma, relató la dura realidad que enfrenta cada mes para cobrar su pensión: debía esperar "tirada en el quicio de cualquier banco" y ni siquiera le daban su pensión completa.

Y la comunicadora Ana Teresa Badía, aún en activo, criticó en enero la apertura de un supermercado en dólares que ni siquiera aceptaba MLC, mostrando el absurdo de las políticas económicas actuales.

La realidad de los más vulnerables

El caso de Pérez Betancourt refleja un drama nacional: los ancianos, los más expuestos y vulnerables, sobreviven en un país donde la jubilación no alcanza, los servicios colapsan y la comida escasea.

El dengue, las aguas albañales, los basureros en cada esquina y los apagones han convertido la vida diaria en un suplicio.

El régimen sigue gastando millones en construir hoteles vacíos para un turismo que se desploma, mientras abandona a quienes entregaron toda una vida de trabajo.

"Es la crónica de una vejez robada", comentaba un usuario en redes sociales, resumiendo el sentimiento general.

Y es que el testimonio del periodista jubilado no solo denuncia su tragedia personal, sino la de todo un país atrapado en la ruina.

Preguntas Frecuentes sobre la Situación de los Ancianos en Cuba