El Chulo se pone en modo Bad Bunny: Próximo fan que le haga una foto o video escondido le botará el teléfono 

El reguetonero cubano El Chulo no se anda con rodeos y dejó claro en sus redes sociales que no tolerará que lo graben o le tomen fotos sin su consentimiento. A través de una historia en Instagram, el artista lanzó una fuerte advertencia a quienes intenten captarlo "in fraganti".

"Ando muy insultado ahora mismo. Señores, si ustedes me ven en la calle y quieren tirarse una foto conmigo o que yo le haga un videíto, saludándolos o lo que sea, usted pídamelo que yo se lo voy a hacer con tremendo gusto, con tremendo amor, con tremendo cariño", dijo visiblemente molesto.

Pero su mensaje fue más allá y se tornó tajante con quienes intenten grabarlo a escondidas: "No me hagan videos escondidos ni infraganti ni nada de eso que no me gusta. Pídeme el video, pídeme la foto y yo se lo hago con tremendo amor, pero escondido no me lo hagan. Próximo fan o cualquier persona que me haga un videíto escondido o me tire una foto escondido y yo lo vea, le voy a quitar el teléfono de la mano y se lo voy a botar pal carajo".

En la historia, El Chulo acompañó su declaración con una frase gráfica: "Los teléfonos van a volar a más de 104 millas por hora", dejando claro que no tolerará invasiones a su privacidad.

Su reacción recuerda a la del artista puertorriqueño Bad Bunny, quien en 2023 lanzó al agua el teléfono de una fan que lo grabó sin permiso, desatando una fuerte polémica en redes sociales.

Las declaraciones de El Chulo llegan justo después de que comenzaran a circular en redes fotos de él junto a Hallel Génesis en lo que parece ser una sesión de trabajo.

