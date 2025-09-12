El Chulo se pone en modo Bad Bunny: Próximo fan que le haga una foto o video escondido le botará el teléfono 

El reguetonero cubano El Chulo no se anda con rodeos y dejó claro en sus redes sociales que no tolerará que lo graben o le tomen fotos sin su consentimiento. A través de una historia en Instagram, el artista lanzó una fuerte advertencia a quienes intenten captarlo "in fraganti".
"Ando muy insultado ahora mismo. Señores, si ustedes me ven en la calle y quieren tirarse una foto conmigo o que yo le haga un videíto, saludándolos o lo que sea, usted pídamelo que yo se lo voy a hacer con tremendo gusto, con tremendo amor, con tremendo cariño", dijo visiblemente molesto.
Pero su mensaje fue más allá y se tornó tajante con quienes intenten grabarlo a escondidas: "No me hagan videos escondidos ni infraganti ni nada de eso que no me gusta. Pídeme el video, pídeme la foto y yo se lo hago con tremendo amor, pero escondido no me lo hagan. Próximo fan o cualquier persona que me haga un videíto escondido o me tire una foto escondido y yo lo vea, le voy a quitar el teléfono de la mano y se lo voy a botar pal carajo".
En la historia, El Chulo acompañó su declaración con una frase gráfica: "Los teléfonos van a volar a más de 104 millas por hora", dejando claro que no tolerará invasiones a su privacidad.
Su reacción recuerda a la del artista puertorriqueño Bad Bunny, quien en 2023 lanzó al agua el teléfono de una fan que lo grabó sin permiso, desatando una fuerte polémica en redes sociales.
Las declaraciones de El Chulo llegan justo después de que comenzaran a circular en redes fotos de él junto a Hallel Génesis en lo que parece ser una sesión de trabajo.
Preguntas frecuentes sobre El Chulo y su mensaje sobre la privacidad
¿Por qué El Chulo amenaza con tirar teléfonos de fans que lo graben sin permiso?
El Chulo ha expresado su molestia por ser grabado o fotografiado sin su consentimiento, asegurando que si alguien lo hace, tomará medidas drásticas como quitarles el teléfono y desecharlo. El reguetonero enfatiza que está dispuesto a posar para fotos o videos si se lo piden de manera directa, pero no tolerará que se invada su privacidad sin su autorización.
¿Qué relación tiene la actitud de El Chulo con la de Bad Bunny?
La reacción de El Chulo recuerda a un incidente similar protagonizado por Bad Bunny, quien en 2023 arrojó al agua el teléfono de una fan que lo grababa sin su permiso. Ambos artistas han manifestado su descontento con ser filmados sin consentimiento y han reaccionado de manera enérgica ante estas situaciones.
¿Qué otros conflictos ha tenido El Chulo recientemente?
El Chulo ha estado involucrado en múltiples disputas con otros artistas y figuras del entretenimiento. Recientemente, ha arremetido contra el productor Roberto Ferrante y el cantante Chocolate MC. En sus redes sociales, ha criticado la gestión de Ferrante y ha lanzado burlas a Chocolate MC, quien está en prisión. Estas confrontaciones muestran el carácter polémico y directo del reguetonero.
