¿Duelo de joyas? El Chulo añade 100 mil dólares a su colección luego de que El Charly enseñara nueva cadena

¿Competencia o coincidencia? Solo un día después de que El Charly mostrara en redes sociales su nueva cadena, con la que supera los 100 mil dólares en joyas colgadas al cuello, El Chulo no quiso quedarse atrás y desembolsó una cifra similar en la misma joyería de Miami.
"Yo soy trampa y ustedes lo saben. Bajé al catao ahora mismo, 100 y pico de mil dólares me metí en prendas, más casi 500 mil que ya tenía. ¿Dónde? ¡Con los mejores!", expresó el reguetonero en un video publicado en su cuenta de Instagram.
El Chulo se hizo con dos nuevas pulseras, varios anillos llamativos —incluido uno con el símbolo del dinero— y varias cadenas más delgadas que las gruesas que ya acostumbra a usar. Según explicó, su intención es tener joyas tanto para el día a día como para eventos especiales.
Pero el derroche no terminó ahí. El artista presumió también de su vestimenta de lujo: unos tenis Chanel valorados en más de mil dólares, jeans que superan los 2,000, calzoncillos de más de 300 dólares el paquete y una playera cuyo precio supera los 500.
Aunque ninguno ha declarado estar compitiendo con el otro, en redes sociales muchos ya ven un "duelo de joyas" entre estos artistas urbanos que en las últimas semanas han estado enfrascados en una fuerte polémica virtual.
Preguntas Frecuentes sobre el Duelo de Joyas entre El Chulo y El Charly
¿Qué motivó a El Chulo a comprar más joyas?
La compra de joyas por parte de El Chulo parece haber sido motivada por un "duelo de joyas" con El Charly, después de que este último mostrara su nueva cadena valorada en más de 100 mil dólares. Ante esta exhibición, El Chulo decidió no quedarse atrás y adquirió más joyas en la misma joyería de Miami, sumando un valor similar a su colección.
¿Cuál es el valor total de las joyas de El Chulo?
El Chulo ha declarado tener más de medio millón de dólares en joyas. A su colección ya existente, que incluía diversas piezas, ha sumado recientemente dos nuevas pulseras, varios anillos y cadenas más delgadas, después de gastar más de 100 mil dólares.
¿Existe realmente un enfrentamiento entre El Chulo y El Charly?
Aunque ni El Chulo ni El Charly han declarado oficialmente una competencia, las redes sociales y sus seguidores perciben un enfrentamiento entre ambos. Este "duelo de joyas" se suma a una serie de polémicas y rivalidades en las que ambos artistas han estado involucrados, lo que aviva la percepción de una rivalidad pública.
¿Cómo afecta esta rivalidad a la escena urbana cubana?
La rivalidad entre El Chulo y El Charly es solo una de las muchas tensiones que existen en la escena urbana cubana. Estas disputas, que a menudo se ventilan en redes sociales, reflejan una cultura de competición y ostentación que prevalece en el género. Además, estas polémicas generan debates sobre el papel de los productores y la gestión de las carreras de los artistas, así como sobre el impacto de estas rivalidades en la música y el entretenimiento.
