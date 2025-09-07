¿Duelo de joyas? El Chulo añade 100 mil dólares a su colección luego de que El Charly enseñara nueva cadena

¿Competencia o coincidencia? Solo un día después de que El Charly mostrara en redes sociales su nueva cadena, con la que supera los 100 mil dólares en joyas colgadas al cuello, El Chulo no quiso quedarse atrás y desembolsó una cifra similar en la misma joyería de Miami.

"Yo soy trampa y ustedes lo saben. Bajé al catao ahora mismo, 100 y pico de mil dólares me metí en prendas, más casi 500 mil que ya tenía. ¿Dónde? ¡Con los mejores!", expresó el reguetonero en un video publicado en su cuenta de Instagram.

El Chulo se hizo con dos nuevas pulseras, varios anillos llamativos —incluido uno con el símbolo del dinero— y varias cadenas más delgadas que las gruesas que ya acostumbra a usar. Según explicó, su intención es tener joyas tanto para el día a día como para eventos especiales.

Pero el derroche no terminó ahí. El artista presumió también de su vestimenta de lujo: unos tenis Chanel valorados en más de mil dólares, jeans que superan los 2,000, calzoncillos de más de 300 dólares el paquete y una playera cuyo precio supera los 500.

Aunque ninguno ha declarado estar compitiendo con el otro, en redes sociales muchos ya ven un "duelo de joyas" entre estos artistas urbanos que en las últimas semanas han estado enfrascados en una fuerte polémica virtual.

Preguntas Frecuentes sobre el Duelo de Joyas entre El Chulo y El Charly