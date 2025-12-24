“Si me deportan, me lo quitan todo”: El angustiante momento de un cubano antes de entrar a corte en EE. UU.

Un cubano compartió en redes sociales el momento de mayor tensión de su vida: minutos antes de entrar a la corte en Estados Unidos, visiblemente nervioso y temeroso de ser deportado. “Si me deportan, me lo quitan todo”, decía con voz temblorosa mientras se preparaba para su audiencia.

El video, publicado en TikTok por el usuario @elrey.noel.los.cubanitos, muestra al hombre vestido con un abrigo oscuro y aspecto formal, intentando mantenerse sereno en un pasillo antes de entrar al tribunal.

“Momento antes de la corte. Todo ya salió bien, gracias a Dios y a tod@s las personitas que estuvieron al pendiente”, escribió luego el propio cubano, confirmando que el resultado fue favorable.

Durante los segundos previos, su pareja intenta tranquilizarlo: “Respira, todo va a salir bien. Amén, en el nombre de Dios. Hay que tener fe, relájate”, se escucha decirle mientras él se ajusta la ropa con evidente ansiedad.

La escena ha conmovido a miles de usuarios, muchos de ellos compatriotas que se han visto en situaciones similares frente a tribunales migratorios en Estados Unidos. “Solo quien ha pasado por eso sabe lo que se siente”, comentó una seguidora.

Historias como esta reflejan el drama humano detrás de los procesos migratorios que enfrentan miles de cubanos en busca de estabilidad y un futuro mejor.