“Si me deportan, me lo quitan todo”: El angustiante momento de un cubano antes de entrar a corte en EE. UU.

Un cubano comparte en TikTok su angustia antes de una audiencia clave en EE. UU., temiendo la deportación. Su historia conmueve y refleja el drama migratorio de muchos cubanos buscando un mejor futuro.

Miércoles, 24 Diciembre, 2025 - 09:17

Cubano en USA Foto © @elrey.noel.los.cubanitos / TikTok

Un cubano compartió en redes sociales el momento de mayor tensión de su vida: minutos antes de entrar a la corte en Estados Unidos, visiblemente nervioso y temeroso de ser deportado. “Si me deportan, me lo quitan todo”, decía con voz temblorosa mientras se preparaba para su audiencia.

El video, publicado en TikTok por el usuario @elrey.noel.los.cubanitos, muestra al hombre vestido con un abrigo oscuro y aspecto formal, intentando mantenerse sereno en un pasillo antes de entrar al tribunal.

“Momento antes de la corte. Todo ya salió bien, gracias a Dios y a tod@s las personitas que estuvieron al pendiente”, escribió luego el propio cubano, confirmando que el resultado fue favorable.

Durante los segundos previos, su pareja intenta tranquilizarlo: “Respira, todo va a salir bien. Amén, en el nombre de Dios. Hay que tener fe, relájate”, se escucha decirle mientras él se ajusta la ropa con evidente ansiedad.

La escena ha conmovido a miles de usuarios, muchos de ellos compatriotas que se han visto en situaciones similares frente a tribunales migratorios en Estados Unidos. “Solo quien ha pasado por eso sabe lo que se siente”, comentó una seguidora.

Historias como esta reflejan el drama humano detrás de los procesos migratorios que enfrentan miles de cubanos en busca de estabilidad y un futuro mejor.

Preguntas frecuentes sobre el proceso migratorio de cubanos en EE. UU.

¿Qué es el formulario I-220A y cómo afecta a los cubanos en EE. UU.?

El formulario I-220A es un documento utilizado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que otorga libertad condicional a migrantes detenidos mientras se resuelve su situación legal. No garantiza residencia, permiso de trabajo o estabilidad legal, pero permite a los inmigrantes permanecer temporalmente en el país mientras se decide su caso.

¿Cómo afecta una orden de deportación a los migrantes cubanos en EE. UU.?

Una orden de deportación significa que un migrante debe abandonar el país, lo que puede causar una profunda incertidumbre y miedo, especialmente para quienes han invertido años en construir una vida en EE. UU. El proceso puede ser emocionalmente devastador, ya que implica dejar atrás estabilidad y familiares.

¿Qué emociones enfrentan los cubanos durante sus audiencias en las cortes migratorias de EE. UU.?

Durante las audiencias en las cortes migratorias, muchos cubanos experimentan una mezcla de miedo, ansiedad y esperanza. Estos momentos son críticos ya que las decisiones tomadas pueden determinar su futuro en el país. La tensión es palpable, y el apoyo emocional de familiares y amigos puede ser crucial.

¿Cómo pueden los cubanos enfrentar la incertidumbre de su situación migratoria en EE. UU.?

La incertidumbre migratoria es un desafío constante para muchos cubanos en EE. UU. Algunos encuentran fuerza en la fe y la comunidad, compartiendo mensajes de esperanza y apoyo. También es crucial buscar asesoría legal adecuada para entender mejor las opciones disponibles y preparar una defensa sólida.

Yare Grau

Natural de Cuba, pero vivo en España. Estudié Comunicación Social en la Universidad de La Habana y posteriormente me gradué en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valencia. Actualmente formo parte del equipo de CiberCuba como redactora en la sección de Entretenimiento.

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

