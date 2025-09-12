Florida enfrenta dilema millonario por “Alligator Alcatraz”: Fondos federales o cierre

Vídeos relacionados:
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se encuentra en medio de un dilema financiero y legal en torno al centro de detención de inmigrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, construido en los Everglades.
Un panel de jueces de apelación suspendió de forma temporal la orden de una corte inferior que exigía el cierre del centro para finales de octubre, informó AP.
Pero el fallo abrió un nuevo frente: Florida debe elegir entre renunciar a cientos de millones de dólares en reembolsos federales por la construcción y operación del complejo, o aceptar esos fondos y someterse a una revisión ambiental que podría detener las operaciones.
La instalación fue levantada apresuradamente en junio por la administración DeSantis en una pista aérea aislada y rodeada de humedales, como parte de los esfuerzos del presidente Donald Trump para ampliar la infraestructura destinada a las deportaciones masivas.
El propio Trump visitó el centro en julio y lo calificó como un modelo para futuros proyectos.
Un análisis de AP reveló que Florida ya había firmado contratos estatales por más de 405 millones de dólares para la construcción y el funcionamiento de la instalación, que podría costar hasta 450 millones de dólares anuales.
Lo más leído hoy:
El contrato más grande, por 78,5 millones, fue adjudicado a la empresa Critical Response Strategies, encargada de gestionar personal, seguridad y administración.
El centro ha estado rodeado de polémica por denuncias de condiciones insalubres y restricciones al acceso de los detenidos a asistencia legal.
Además, enfrenta tres demandas federales, incluida la que cuestiona su construcción en un ecosistema frágil sin estudio de impacto ambiental.
“Los contribuyentes de Florida no deberían pagar por servicios de inmigración federales”, dijo Paul Schwiep, abogado de la organización ambiental Friends of the Everglades.
Elise Bennett, del Center for Biological Diversity, advirtió que el fallo permite a las agencias retrasar reembolsos hasta después de terminados los proyectos, reduciendo a casi nada el valor de las evaluaciones ambientales.
Por ahora, la operación de “Alligator Alcatraz” sigue en pie, mientras la batalla legal y política define si se financiará con fondos federales o si enfrentará un futuro incierto en medio de crecientes críticas.
Preguntas frecuentes sobre el centro de detención "Alligator Alcatraz" en Florida
¿Cuál es el dilema financiero que enfrenta Florida con el centro "Alligator Alcatraz"?
Florida enfrenta la decisión de renunciar a cientos de millones de dólares en reembolsos federales por la construcción y operación del centro "Alligator Alcatraz", o aceptar esos fondos y someterse a una revisión ambiental que podría detener las operaciones. Este dilema surge en medio de una polémica legal y financiera, ya que el estado ha firmado contratos por más de 405 millones de dólares para el centro.
¿Qué problemas legales enfrenta el centro "Alligator Alcatraz"?
El centro enfrenta múltiples demandas federales que cuestionan desde su construcción en un ecosistema frágil sin un estudio de impacto ambiental hasta las condiciones insalubres y la falta de acceso a asistencia legal para los detenidos. Además, la jueza federal Kathleen Williams dictó una orden de cierre del centro, que ha sido apelada por el estado de Florida.
¿Cuáles son las críticas ambientales relacionadas con "Alligator Alcatraz"?
El centro ha sido criticado por ignorar las leyes ambientales al construirse en una zona de humedales protegidos en los Everglades, lo que pone en riesgo el ecosistema y a especies en peligro de extinción. Grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee han demandado al estado por no realizar un estudio de impacto ambiental previo a su construcción.
¿Cuál es la posición del gobernador Ron DeSantis sobre el centro de detención?
Ron DeSantis defiende firmemente la continuidad del centro "Alligator Alcatraz" como parte de su estrategia de control migratorio. A pesar de las críticas y órdenes judiciales, DeSantis insiste en que la instalación es necesaria para enfrentar una "crisis migratoria sin precedentes" y planea abrir un segundo centro en el norte de Florida.
¿Qué impacto económico tendría el cierre del centro "Alligator Alcatraz" para Florida?
El cierre del centro podría costar entre 15 y 20 millones de dólares a los contribuyentes de Florida y poner en riesgo 218 millones de dólares ya invertidos. Además, el estado podría perder reembolsos federales significativos si no cumple con las revisiones ambientales requeridas.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.