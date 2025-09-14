Onda tropical en el Atlántico tiene altas probabilidades de convertirse en depresión

Vídeos relacionados:
Una onda tropical localizada en el Atlántico oriental podría transformarse en depresión tropical en los próximos días, según la última actualización del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), con sede en Miami.
El NHC indicó este domingo en X que el sistema presenta un 20% de probabilidades de formación en 48 horas y un 70% en los próximos siete días, a medida que avanza con rumbo oeste-noroeste a una velocidad de entre 16 y 24 kilómetros por hora sobre aguas abiertas del Atlántico.
Aunque la presencia de aire seco limita por ahora su evolución, el organismo anticipa que el desarrollo se tornará más favorable a mediados o finales de esta semana.
El meteorólogo cubano Raydel Ruisánchez comentó en Facebook que el fenómeno “no representa peligro alguno para tierra en este momento” y precisó que se desplaza por aguas abiertas.
Añadió que otra onda tropical también podría encontrar condiciones propicias para su desarrollo, aunque aún no ha sido marcada oficialmente por el NHC.
Lo más leído hoy:
Ruisánchez advirtió, sin embargo, que preocupa el comportamiento inusualmente tranquilo de septiembre en la actual temporada ciclónica.
“Hasta la fecha, solo hemos registrado seis tormentas tropicales y un huracán”, recordó.
De mantenerse un patrón hacia la media histórica, podrían formarse hasta ocho sistemas adicionales en octubre y noviembre, meses en los que aumenta la actividad en el Caribe occidental y el Golfo de México.
“En Cuba, octubre es el mes con mayor incidencia, por lo que hay razones suficientes para mantenerse informado y alerta en esta segunda mitad de la temporada”, subrayó el especialista.
La actual temporada de huracanes en el Atlántico, que comenzó el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre, ha tenido una actividad inferior a lo esperado, aunque los expertos insisten en que algunos picos podrían llegar en octubre.
Preguntas frecuentes sobre la onda tropical en el Atlántico y su potencial desarrollo
¿Qué probabilidades hay de que la onda tropical en el Atlántico se convierta en depresión?
Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), la onda tropical tiene un 20% de probabilidades de convertirse en depresión tropical en las próximas 48 horas y un 70% en los próximos siete días. Esto indica que el sistema está bajo vigilancia activa y tiene un alto potencial de desarrollarse en el transcurso de la semana.
¿Cuál es la trayectoria actual de la onda tropical y representa un peligro inmediato?
La onda tropical se mueve con rumbo oeste-noroeste a una velocidad de entre 16 y 24 kilómetros por hora sobre aguas abiertas del Atlántico. Actualmente, no representa un peligro inmediato para tierra firme, pero se recomienda estar atento a las actualizaciones debido a que las trayectorias pueden cambiar.
¿Por qué es importante estar atentos a la temporada ciclónica en septiembre?
Septiembre es históricamente un mes crítico para el impacto de huracanes en el Atlántico, especialmente en Cuba, donde han tocado tierra nueve huracanes desde 1950. Es crucial estar informados y preparados, ya que este mes coincide con el pico de la temporada ciclónica, lo que aumenta la actividad y el riesgo de huracanes en la región.
¿Qué factores están influyendo en el desarrollo de la onda tropical?
Aire seco y estable está limitando el desarrollo del sistema por ahora, pero se espera que las condiciones se vuelvan más favorables hacia mediados o finales de la semana. Factores como temperaturas oceánicas cálidas y baja cizalladura del viento podrían facilitar su evolución a depresión tropical.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.