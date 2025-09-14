Onda tropical en el Atlántico tiene altas probabilidades de convertirse en depresión

Vídeos relacionados:

Una onda tropical localizada en el Atlántico oriental podría transformarse en depresión tropical en los próximos días, según la última actualización del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), con sede en Miami.

El NHC indicó este domingo en X que el sistema presenta un 20% de probabilidades de formación en 48 horas y un 70% en los próximos siete días, a medida que avanza con rumbo oeste-noroeste a una velocidad de entre 16 y 24 kilómetros por hora sobre aguas abiertas del Atlántico.

Aunque la presencia de aire seco limita por ahora su evolución, el organismo anticipa que el desarrollo se tornará más favorable a mediados o finales de esta semana.

El meteorólogo cubano Raydel Ruisánchez comentó en Facebook que el fenómeno “no representa peligro alguno para tierra en este momento” y precisó que se desplaza por aguas abiertas.

Raydel Ruisanchez

Añadió que otra onda tropical también podría encontrar condiciones propicias para su desarrollo, aunque aún no ha sido marcada oficialmente por el NHC.

Ruisánchez advirtió, sin embargo, que preocupa el comportamiento inusualmente tranquilo de septiembre en la actual temporada ciclónica.

“Hasta la fecha, solo hemos registrado seis tormentas tropicales y un huracán”, recordó.

De mantenerse un patrón hacia la media histórica, podrían formarse hasta ocho sistemas adicionales en octubre y noviembre, meses en los que aumenta la actividad en el Caribe occidental y el Golfo de México.

“En Cuba, octubre es el mes con mayor incidencia, por lo que hay razones suficientes para mantenerse informado y alerta en esta segunda mitad de la temporada”, subrayó el especialista.

La actual temporada de huracanes en el Atlántico, que comenzó el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre, ha tenido una actividad inferior a lo esperado, aunque los expertos insisten en que algunos picos podrían llegar en octubre.

Preguntas frecuentes sobre la onda tropical en el Atlántico y su potencial desarrollo