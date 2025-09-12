Alerta por posible formación ciclónica en el Atlántico

Vídeos relacionados:

Una perturbación tropical surgida frente a las costas de África avanza hacia el Atlántico y podría intensificarse gradualmente en el transcurso de la próxima semana, según reportes meteorológicos.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, por el momento, no representa una amenaza para tierra firme.

La onda tropical, anticipada durante días, se desarrolla en mar abierto y los modelos de predicción coinciden en que su trayectoria inicial será mayormente benigna.

Se prevé que hacia el próximo fin de semana, cuando el sistema se desplace más al norte y al oeste, se encuentre en un entorno menos hostil que podría favorecer su evolución.

Especialistas advierten que, aunque los modelos tradicionales han reducido la probabilidad de un desarrollo significativo, las proyecciones de inteligencia artificial mantienen un escenario más optimista para su fortalecimiento.

El modelo de huracanes de Google DeepMind, en particular, es el que ve mayor potencial de evolución hacia finales de la semana.

Lo más leído hoy:

Pese a estas proyecciones, los expertos recalcan que no hay indicios de un impacto directo en tierra durante los próximos días.

Sin embargo, recomiendan vigilar la evolución del sistema en caso de que se desplace hacia el sur y se acerque a las islas del Caribe.

El fenómeno se produce en un contexto de creciente actividad ciclónica en el Atlántico, típica de esta época del año.

Los pronósticos a largo plazo sugieren que en las próximas semanas podrían formarse perturbaciones adicionales con trayectorias hacia el oeste, aunque todavía es pronto para anticipar su comportamiento.

El meteorólogo cubano Christian Jesús Muñiz Carrillo alertó que la temporada ciclónica entra en su fase más activa, ya que septiembre es, históricamente, el mes en que ocurre el pico de formación de huracanes en el Atlántico.

Según explicó, entre 1950 y 2023 se han registrado nueve huracanes que tocaron tierra en Cuba durante el mes de septiembre.

También recordó que durante los primeros 20 días de septiembre se produce el máximo climatológico de la temporada.

La formación de ciclones en este mes tiende a concentrarse en el Atlántico tropical occidental, el mar Caribe, el Golfo de México y el Atlántico central y occidental.

Preguntas frecuentes sobre la formación ciclónica en el Atlántico