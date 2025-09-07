Meteorólogo comparte noticias alentadoras en pleno pico de la temporada ciclónica

Vídeos relacionados:

El meteorólogo cubano Raydel Ruisánchez aseguró este domingo que, pese a encontrarnos en el punto más crítico de la temporada ciclónica, no se prevé la formación de ningún ciclón tropical en los próximos siete días.

La información fue publicada por el especialista en su cuenta de Facebook, donde explicó que la onda tropical que transita por el Atlántico perdió todas sus probabilidades de desarrollo debido a condiciones desfavorables.

Captura Facebook / Raydel Ruisánchez

Ruisánchez recordó, sin embargo, que la calma podría ser temporal, pues la temporada aún está activa y otros sistemas pueden formarse más adelante.

“Es importante mantenerse informados y verificar siempre la fecha y la fuente de las publicaciones para evitar la desinformación y el alarmismo”, advirtió.

La temporada ciclónica en el Atlántico se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre, y septiembre suele concentrar la mayor cantidad de fenómenos.

De momento, las noticias ofrecen un respiro a Cuba y al Caribe, tras semanas de intensa vigilancia meteorológica.

Estas buenas noticias llegan a pocas horas de que los expertos anunciaran que una amplia área de baja presión asociada a una onda tropical sobre el Atlántico oriental mantuviera en alerta a los meteorólogos, ante su alto potencial de convertirse en una depresión o tormenta tropical en los próximos días, con rumbo hacia el Caribe.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), informó el viernes que el sistema, identificado como AL91, se encontraba en el Atlántico tropical oriental y que estaba generando una zona desorganizada de aguaceros y tormentas eléctricas.

