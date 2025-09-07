Meteorólogo comparte noticias alentadoras en pleno pico de la temporada ciclónica

Vídeos relacionados:
El meteorólogo cubano Raydel Ruisánchez aseguró este domingo que, pese a encontrarnos en el punto más crítico de la temporada ciclónica, no se prevé la formación de ningún ciclón tropical en los próximos siete días.
La información fue publicada por el especialista en su cuenta de Facebook, donde explicó que la onda tropical que transita por el Atlántico perdió todas sus probabilidades de desarrollo debido a condiciones desfavorables.
Ruisánchez recordó, sin embargo, que la calma podría ser temporal, pues la temporada aún está activa y otros sistemas pueden formarse más adelante.
“Es importante mantenerse informados y verificar siempre la fecha y la fuente de las publicaciones para evitar la desinformación y el alarmismo”, advirtió.
La temporada ciclónica en el Atlántico se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre, y septiembre suele concentrar la mayor cantidad de fenómenos.
De momento, las noticias ofrecen un respiro a Cuba y al Caribe, tras semanas de intensa vigilancia meteorológica.
Estas buenas noticias llegan a pocas horas de que los expertos anunciaran que una amplia área de baja presión asociada a una onda tropical sobre el Atlántico oriental mantuviera en alerta a los meteorólogos, ante su alto potencial de convertirse en una depresión o tormenta tropical en los próximos días, con rumbo hacia el Caribe.
El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), informó el viernes que el sistema, identificado como AL91, se encontraba en el Atlántico tropical oriental y que estaba generando una zona desorganizada de aguaceros y tormentas eléctricas.
Preguntas frecuentes sobre la temporada ciclónica en el Atlántico
¿Qué dice el meteorólogo Raydel Ruisánchez sobre la formación de ciclones en los próximos días?
Raydel Ruisánchez aseguró que no se prevé la formación de ningún ciclón tropical en los próximos siete días. Aunque la actual temporada ciclónica está en su fase más activa, las condiciones ambientales actuales son desfavorables para el desarrollo de ciclones. Sin embargo, advierte sobre la importancia de mantenerse informado, ya que la calma podría ser temporal.
¿Por qué es importante estar atentos a las ondas tropicales durante la temporada ciclónica?
Las ondas tropicales son las "semillas" de muchos ciclones tropicales. Durante la temporada ciclónica, que va del 1 de junio al 30 de noviembre, estas ondas pueden desarrollarse en condiciones propicias, especialmente en septiembre, el mes más activo históricamente. Es crucial seguir los informes oficiales ya que las condiciones en el Atlántico y el Caribe pueden cambiar rápidamente.
¿Cuáles son las recomendaciones para la población cubana durante la temporada de huracanes?
La población cubana debe mantenerse informada a través de fuentes oficiales como el Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet). Se aconseja no compartir pronósticos no confirmados y actualizar los planes familiares de emergencia. La vigilancia y la precaución son fundamentales, ya que las trayectorias de los sistemas tropicales pueden cambiar con rapidez.
¿Cuál es el pronóstico de la NOAA para la temporada de huracanes de 2025?
La NOAA pronostica una temporada de huracanes "por encima del promedio" para 2025. Se espera la formación de entre 13 y 19 tormentas con nombre, de las cuales 6 a 10 podrían convertirse en huracanes, y entre 3 y 5 podrían alcanzar una categoría mayor. Este pronóstico se basa en condiciones climáticas como temperaturas oceánicas más cálidas y la fase neutral del fenómeno ENSO.
