Gobierno cubano admite que la inflación volvió a crecer en agosto

El gobierno cubano reconoció que la inflación volvió a incrementarse en agosto, según el más reciente informe de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), lo que confirma la persistencia de la inestabilidad de precios en la isla.

De acuerdo con el reporte oficial, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un crecimiento respecto a julio, después de varios meses de relativa moderación.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas, que suelen ser los productos con mayor impacto en el gasto familiar, mostraron un comportamiento mixto, con incrementos en algunos renglones y reducciones en otros.

Sin embargo, el economista Pedro Monreal advirtió en su cuenta de X (antes Twitter) que la confiabilidad de los datos publicados es discutible y que “no pocos economistas consideramos que la estadística oficial subvalora la inflación”.

Según explicó, en agosto “el aumento de precios de alimentos fue inferior al aumento general al consumidor, revirtiendo la dinámica observada de mayo a julio”.

Monreal alertó además que el análisis resulta complejo por lo que calificó como un “apagón estadístico” en la información oficial sobre producción agropecuaria, lo que dificulta identificar tendencias reales en los precios de los alimentos.

El especialista señaló que la combinación de una crisis de oferta y la insuficiente reducción del déficit fiscal han presionado al alza los precios, mientras el ajuste principal ha recaído en los hogares cubanos.

“La compresión brutal de la remuneración del trabajo parece haber sido la vía más expedita para ajustar la demanda real ‘hacia abajo’”, escribió el académico.

Datos de la ONEI muestran que el fondo total de salarios del sector estatal, ajustado a la inflación, se redujo en un 5% entre enero y julio de 2025 en comparación con igual periodo de 2024.

Para Monreal, este indicador confirma que la moderación de la inflación en meses previos estuvo más asociada al empobrecimiento de las familias que a un control efectivo de los precios.

La escalada inflacionaria se mantiene como uno de los principales desafíos del régimen cubano, en un contexto de desabastecimiento crónico, caída de la producción nacional y pérdida de poder adquisitivo de los salarios estatales.

