Un oficial de la Policía en el Aeropuerto Internacional José Martí halló un portafolio con 5,000 dólares y documentos personales, y lo devolvió íntegramente a su propietario, quien agradeció sorprendido el gesto.

De acuerdo con el perfil oficialista de Jairo Cu, el hecho ocurrió la tarde de este viernes en la Terminal 3 de la principal terminal aérea del país.

El hallazgo fue realizado por el primer suboficial Alexis Pérez, quien de inmediato aseguró el portafolio y activó los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

Horas más tarde, el dueño se presentó en las instalaciones y recibió sus pertenencias en perfecto estado. Según testigos, el afectado mostró un profundo alivio y expresó su reconocimiento a la actuación del agente.

La Policía aprovechó el hecho para ensalzar que el caso refleja el "compromiso" de sus efectivos con los principios de honestidad y responsabilidad en el servicio público, en medio de severas críticas hacia los oficiales por su inacción en la oleada de violencia que golpea a Cuba.

También este mes trascendió que un agente de la Policía devolvió en el Aeropuerto Internacional José Martí una suma cercana a los 70,000 pesos cubanos y una cadena de oro, objetos que habían sido extraviados por un pasajero en la terminal aérea.

Tras la verificación correspondiente, el dinero y la prenda fueron entregados a su propietario, quien agradeció públicamente la acción de los represores.

Estos hechos ocurren en un contexto de fuerte crisis económica en Cuba, donde la escasez y la inflación han disparado los precios de productos básicos y reducido el poder adquisitivo de la población.

Por ello, la devolución de sumas significativas de dinero no pasa desapercibida entre los viajeros y trabajadores del aeropuerto.

El gobierno cubano ha utilizado la prensa oficialista para destacar estos actos de honestidad, en un intento de mejorar la imagen pública de su y órgano policial y contrarrestar las críticas sobre la gestión del régimen.

