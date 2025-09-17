"Ni siquiera ir a un hospital es gratis porque tienes que llevarlo todo": cubana habla claro y genera debate

La usuaria cubana @yaneisycanta_98 respondió de forma contundente a un comentario que le dejaron en TikTok: “pon también lo que te regala el gobierno”.

En su video, afirmó: “En Cuba nada es regalado, vamos a empezar por ahí”, y señaló que quienes creen lo contrario probablemente se refieren a la libreta de abastecimiento. “Yo me imagino que tú estés hablando de esto, de la libreta de comida que te da el gobierno. Tú no lo sabes, eso no es regalado, eso es un poco económico, pero no es regalado, no”, expresó.

La joven añadió que lo que se recibe por esa vía es escaso y, muchas veces, ni siquiera llega: “Ya en la actualidad, que lo que te dan son unas libritas de arroz, cuando hay, unas libritas de frijoles, cuando hay, la azúcar no hay casi nunca, el café para qué te cuento”. También rechazó la idea de que la atención médica sea gratuita: “Ni siquiera ir a un hospital es gratis porque tienes que llevarlo todo. Ya no hay nada”.

En su mensaje, pidió a quien la cuestionó que se informara mejor: “Te invito a informarte bien porque el gobierno no regala nada, mi niño, no, no regala absolutamente nada”. E hizo un llamado al resto de los cubanos que la vieran: “Y si hay algún cubano que ve este video, por favor, que no me deje mentir y me diga si yo estoy diciendo verdad o mentira, que aquí todo hay que pagarlo”.

El video provocó reacción en los comentarios, donde muchas personas respaldaron su testimonio. Una usuaria escribió: “Vivo en USA y todos los meses le mando dinero y comida a Cuba a través de una agencia. De más está decir que a mi familia no le falta nada. ¿Tú crees que porque mi familia esté bien gracias a mí yo me atreva a decir que todos en Cuba están bien? Vamos a pensar un poquito, porfa”. Otra persona añadió: “Nada de eso fue gratis nunca. Los uniformes siempre tenías que comprarlo y ahora mismo ni uniformes hay”.

También se sumaron quienes compararon esa realidad con la de otros países: “En ningún país de América Latina se regala nada, todo se paga, entonces ¿cuál es el problema?”, opinó un usuario. Algunos defendieron lo que vivieron en décadas pasadas: “Los colegios, los libros, los uniformes, el transporte hacia los colegios es gratuito entre otras cosas”, comentó alguien. Sin embargo, otra persona le respondió: “¿Hace cuántos años fue eso? Porque yo llevo 20 afuera y cuando salí ya casi no había nada”.

Lo más leído hoy:

Ese nuevo vídeo de @yaneisycanta_98 se suma a otros videos suyos en los que ha descrito la precariedad cotidiana que viven los cubanos. En uno de ellos, afirmó que muchas personas en la isla “van para la calle a aruñar el platico de comida” y que el salario estatal no alcanza ni para lo básico. También explicó que quienes trabajan por cuenta propia logran sostenerse un poco más, pero que la mayoría apenas sobrevive.

En otra ocasión, mostró lo que pudo comprar con la pensión mínima de un jubilado: “Solo pude comprar una bolsita de fideos y un pomo de aceite. Nada más, caballero, nada más”.

Su testimonio coincide con la experiencia de otros ciudadanos que han denunciado el deterioro del sistema de salud. El caso de un niño en coma cuya familia no puede encontrar el medicamento baclofeno es uno de los ejemplos más recientes de desabastecimiento crítico en hospitales.

También fue noticia la denuncia de un cubano que mostró a su padre operado en un hospital de La Habana sin atención ni medicamentos. “Aquí no hay metoclopramida, no hay ninguna medicina, no hay Levin”, dijo entonces.

A esto se suma el caso de un recién nacido que tuvo que ser trasladado por las escaleras de un hospital debido a que el ascensor estaba roto, evidenciando el estado crítico de la infraestructura médica en la isla.

En cuanto a la alimentación, una joven mostró en TikTok que la parte de cárnicos de su libreta de abastecimiento estaba completamente vacía y que muchas veces ni siquiera se entregan los productos atrasados del año anterior.

Las propias autoridades han reconocido la incapacidad del sistema para cubrir las necesidades básicas. El ministro de Salud Pública admitió que el país solo cubre el 30% del cuadro básico de medicamentos, y el Ministerio de Comercio Interior reconoció fallos estructurales en la libreta y la imposibilidad de sostener los subsidios.

Más que una opinión aislada, las palabras de esta joven cubana son parte de un relato colectivo que se repite en múltiples testimonios dentro y fuera de la isla: en Cuba, cada vez más personas deben costear por su cuenta lo que durante décadas se consideró garantizado por el Estado.

Preguntas Frecuentes sobre la Situación en Cuba según Testimonios en Redes Sociales