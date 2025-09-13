En Cuba hasta lo 'corriente' se vuelve inalcanzable: "Desayunar con tres huevos es un lujo"

La creadora cubana @darlingmores compartió en TikTok un video donde afirma que desayunar con tres huevos en Cuba es “un lujo millonario”, debido al alto precio del alimento y los bajos salarios en la isla. Su testimonio ha provocado un amplio debate en redes sociales, donde muchos usuarios coinciden en que la situación alimentaria en el país ha llegado a extremos impensables.

“Trabajas un mes completo para comprarte un fil de huevo, y a veces tu salario no te alcanza ni para eso”, dijo la joven. “Vas a trabajar pasando trabajo, pasas hambre, no te compras una merienda, no pagas un transporte para ir a trabajar... y al final de mes ni siquiera puedes comprarte un fil de huevo”, agregó en su denuncia, que visibiliza cómo lo que antes era cotidiano se ha convertido en un lujo.

Al responder a comentarios en la misma red social, la creadora indicó que un cartón de huevos puede costar entre 3,000 y 3,500 pesos cubanos, una cifra inalcanzable para muchos trabajadores, jubilados o familias sin apoyo del exterior.

Los comentarios al video muestran tanto apoyo como escepticismo. Algunos validaron la gravedad del testimonio, mientras otros la acusaron de exagerar o de incoherencia por mantener una apariencia cuidada. La propia autora respondió con ironía a quienes le propusieron criar gallinas: “Si en un apartamento dime para hacerlo”.

El caso de @darlingmores no es aislado. En otro video viral, la madre cubana @flaki_gely aseguró que el huevo, antes común en la dieta, ya no lo consume todo el mundo. Su relato también destacó la dificultad para acceder a productos esenciales como aceite o frutas.

La usuaria @kary_y_jony explicó que tener café para desayunar es más que un lujo en Cuba, y que productos como la leche o los panqueques están fuera del alcance de la mayoría.

La tiktoker @sofia.gabes mostró que un desayuno simple con pan, aguacate y cebolla puede costar hasta 950 CUP, lo que representa aproximadamente un tercio del salario mensual de un trabajador estatal.

Según un reciente informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), el 89 % de la población en Cuba vive en pobreza extrema, y el 71 % ha dejado de desayunar, almorzar o comer por falta de dinero o alimentos. El 78 % de los encuestados quiere emigrar.

Aunque el gobierno anunció un aumento del salario medio mensual a 6,649 pesos cubanos, esa cifra equivale a poco más de 16 dólares al cambio informal, cantidad que no alcanza para cubrir ni una semana de alimentación básica.

En contraste, el sector de la construcción hotelera en Cuba ofrece salarios de hasta 40,000 CUP, más de seis veces lo que ganan muchos médicos o profesores, pese a la baja ocupación turística y el estado crítico del país.

En medio de este panorama, los testimonios cotidianos desde la isla, como el de @darlingmores, siguen poniendo rostro y voz a una realidad que no se resuelve con cifras oficiales ni promesas, sino con hechos que hasta ahora no llegan a la mesa del cubano promedio.

