Cuba estalla en redes: ¿Salir a la calle es la única forma de recuperar los derechos?

La indignación de vecinos de La Habana Vieja por la falta de electricidad, agua y alimentos, reflejada en un video de CubaNet que circuló este fin de semana, provocó un alud de reacciones en el Facebook de CiberCuba.

El material, en el que se escucha a varios residentes gritar “Pa la calle todo el mundo”, fue compartido por cientos de usuarios y generó comentarios encendidos que resumen el hartazgo de una población sometida a carencias extremas.

Los comentarios coinciden en un mismo punto: la sensación de que la situación ha llegado a un límite insoportable.

“No tenemos ni un solo recurso básico para vivir, exigir algo tan elemental como agua o electricidad se ha vuelto un delito”, escribió un internauta. Otro añadió con rabia: “Ya no hay nada que perder, es la hora de luchar por los niños que se acuestan con hambre”.

Entre los mensajes, muchos fueron llamados directos a la protesta y a la unidad. “Para la calle sin regresar a la casa hasta que se vayan todos estos corruptos”, decía una de las respuestas más compartidas.

“Si el pueblo se une no podrán con nosotros”, apuntó otro. El eslogan de “Patria y Vida” reapareció en múltiples comentarios como grito de libertad y rechazo al sistema político vigente.

La indignación no solo apuntó a los apagones prolongados que paralizan la vida diaria, sino también a la falta de agua, gas y alimentos.

Varios vecinos describieron escenas de insalubridad en las escuelas de la zona, fosas desbordadas y basura acumulada, lo que, según un comentario, convierte a la Habana Vieja en “una inmundicia donde se sobrevive entre cucarachas y ratones”.

Otro usuario comparó el panorama con escenarios de guerra: “Esto parece Gaza, o peor, Nepal antes de su levantamiento”.

El sentimiento general fue de cansancio y desesperanza. “Es deprimente lo que estamos viviendo, ya no se puede más”, dijo una mujer, mientras otros ironizaban con la idea de que “este país parece un derrumbe total” o un “Nepal 2.0”.

Algunos comentarios se centraron en la desigualdad entre el pueblo y la élite política: “Mientras los dirigentes viajan por el mundo, aquí los niños se acuestan sin comer”.

La publicación también desató debates sobre el miedo y la represión. “Si toda Cuba se tira a la calle, no hay policías que lo paren”, reflexionó un usuario, pero otros expresaron escepticismo: “No harán nada, siempre terminan presos los mismos de siempre”.

Pese a la represión recordada en las protestas del 11 de julio de 2021, muchos insistieron en que el único camino es salir nuevamente: “La solución está en sus manos, ustedes son los únicos que pueden cambiar su realidad”.

No faltaron comentarios que culparon a factores externos, repitiendo la narrativa oficial sobre el embargo de Estados Unidos. Sin embargo, fueron minoría frente a la avalancha de voces que señalaron directamente al Partido Comunista y a los dirigentes como responsables del colapso.

“Esto es criminal, nos han condenado a la miseria durante más de seis décadas”, escribió un lector, mientras otro exclamaba: “Abajo el comunismo, libertad ya”.

La comparación con Nepal —país donde protestas masivas derribaron a un gobierno autoritario— se repitió en varias respuestas, usada como metáfora de lo que podría ocurrir en Cuba si el pueblo pierde el miedo. “Sigan el ejemplo de Nepal, ahora o nunca”, se leía en mayúsculas en un comentario que obtuvo decenas de reacciones.

El eco de esta protesta en redes sociales evidencia que el malestar no se queda en los barrios afectados. Los testimonios recogidos en la página de CiberCuba muestran un país al límite, donde reclamar derechos básicos como agua, luz o comida se transforma en un clamor nacional.

La frase que da título al video, “Pa la calle todo el mundo”, se ha convertido en consigna digital y símbolo de una sociedad cansada de esperar soluciones que nunca llegan.