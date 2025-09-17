Cubano alquiló un auto en Bayamo, lo vendió y fingió que se lo habían robado

Vídeos relacionados:

Un hombre fue detenido en Bayamo, provincia de Granma, tras intentar engañar a la policía con un falso reporte de robo de un automóvil de renta, que en realidad había vendido en la vecina provincia de Las Tunas.

De acuerdo con reportes oficialistas, el individuo —originario de Matanzas— aseguró a las autoridades que el vehículo de turismo que había alquilado le fue sustraído luego de que lo dejara estacionado con las llaves dentro, tras bajarse “de emergencia” para hacer sus necesidades fisiológicas.

Sin embargo, la versión levantó sospechas y el investigador a cargo del caso descubrió que nunca existió tal robo. El carro había sido vendido de manera ilegal por más de un millón de pesos a un residente tunero.

La operación fraudulenta fue rápidamente desarticulada, el automóvil recuperado y el responsable puesto bajo arresto.

Captura de Facebook

El hecho ha causado comentarios en Bayamo, donde vecinos ironizaron sobre el intento fallido del detenido de “pasarle gato por liebre” a la policía.

Lo más leído hoy:

Este incidente ocurre en medio de una oleada de robos que se ha reportado en varias ciudades de Cuba, reflejando un incremento preocupante de la inseguridad ciudadana.

En agosto, el artista cubano conocido como Mucho Mosty denunció públicamente que fue víctima de un robo en La Habana, luego de que le rompieran los cristales del carro y se lo vaciaran mientras estuvo fuera por poco más de una hora.

El artista explica que salió “una hora y media por ahí más o menos”, para el bulevar “un momentico”, y al regresar encontró que “le dieron un pingazo al carro aquí normal, y se llevaron todo lo que estaba adentro”.

Según relató, entre los objetos sustraídos hay pertenencias personales y equipos técnicos pertenecientes también al director de video con quien trabaja. “Se llevaron par de accesorios del director de video mío, lentes, cosas de valor”, afirmó, añadiendo que el monto total robado ronda los “700 y picón para arriba”.

Preguntas frecuentes sobre robos y fraudes en Cuba