Prensa oficialista de Matanzas preocupada por la inflación en EE.UU.

Vídeos relacionados:

La prensa oficialista cubana vuelve a demostrar su desconexión con la realidad nacional.

Mientras los cubanos enfrentan una inflación devastadora, salarios que no alcanzan ni para lo básico y un mercado desabastecido, TV Yumurí, canal estatal de Matanzas, dedicó espacio a alertar sobre el aumento de los precios en Estados Unidos.

El medio provincial compartió un artículo de Los Angeles Times donde se comenta que la inflación estadounidense se situó en 2,9 % en agosto, su nivel más alto desde enero.

El texto explicaba que la subida de precios estuvo impulsada por el aumento de la gasolina, los comestibles, el alojamiento y los pasajes aéreos, y detallaba que, sin contar alimentos y energía, la inflación subyacente se mantuvo en 3,1 %, cifra superior al objetivo del 2 % fijado por la Reserva Federal.

Un problema ajeno que sirve de distractor

El artículo hacía énfasis en los dilemas de la Reserva Federal, sometida a presiones políticas para reducir las tasas de interés.

Sin embargo, en lugar de hablar de los apagones interminables, la escasez de alimentos, los precios exorbitantes tras el "Ordenamiento" o el colapso de la moneda nacional, la prensa matancera prefirió proyectar hacia afuera la atención de sus lectores.

Lo más leído hoy:

El contraste en boca del pueblo

La publicación en Facebook de TV Yumurí desató un vendaval de críticas entre los cubanos, tanto dentro como fuera de la Isla.

Captura de Facebook / TV Yumurí

Una maestra en Florida recordó que, a pesar de la inflación, un trabajador en Estados Unidos con salario mínimo puede pagar renta, enviar alimentos básicos a su familia en Cuba, cargarles el celular y hasta ahorrar para ir a visitarlos.

Un matancero fue aún más directo: "Ya estamos enterados. Ahora hablen de la inflación en Cuba después del desordenamiento monetario, donde una cerveza que costaba 25 pesos ahora cuesta más de 500. Y ustedes hablando de inflación en EE.UU.".

Otra residente en la provincia ironizó: "Menos mal que la inflación es en Estados Unidos. Estamos mirando con un catalejo y no vemos el desastre de país en que vivimos".

Las críticas se multiplicaron. Un anciano recalcó que "no hay un comentario que aplauda el insolente artículo" y acusó la doble cara del gobierno de mirar "la pelusa en el ojo ajeno y no la viga en el suyo".

Jóvenes en Miami coincidieron en que la prensa cubana debería hablar de la corrupción y el desastre dentro de la Isla antes de señalar a otros países.

"Hay que tener vergüenza en criticar a Estados Unidos y tener un país entero muriendo de hambre y necesidad". aseguró una.

Vieja estrategia, misma hipocresía

No es la primera vez que el oficialismo recurre a este recurso.

En 2022, el periódico Granma abría titulares con alarmas sobre la inflación en Estados Unidos, que rondaba entonces el 7,5 %, mientras en Cuba el entonces ministro de Economía, Alejandro Gil, reconocía que los precios en la Isla habían subido más de un 70 % en un solo año.

Ese mismo año, el diario oficial también se escandalizaba con imágenes de "estantes vacíos" en supermercados estadounidenses, manipulando una nota de CNN para justificar el desabastecimiento crónico en Cuba.

El contraste era grotesco: mientras los cubanos pasaban meses sin leche en polvo, la prensa del PCC hablaba de "pánico de escasez" en el país del norte por un problema temporal de suministro.

La realidad cubana que no se cuenta

En Cuba, tras la Tarea Ordenamiento, los precios se dispararon de manera nunca vista.

La moneda se devaluó, los salarios quedaron pulverizados y la inflación real supera con creces cualquier cifra oficial. Una cerveza cuesta veinte veces más que hace unos años, un cartón de huevos equivale al salario de varios días y los apagones convierten la vida diaria en un calvario.

Pero mientras tanto, los medios estatales continúan proyectando una imagen catastrofista de Estados Unidos, obviando que en ese país -incluso con inflación- los ciudadanos siguen teniendo acceso a bienes y servicios básicos que en Cuba son un lujo.

La reacción de los propios cubanos en redes sociales dejó claro lo que el Gobierno intenta ocultar: el pueblo ya no se deja distraer.

Preguntas frecuentes sobre la desconexión de la prensa cubana y la inflación