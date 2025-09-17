Marrero reconoce la gravedad de la situación en Cuba: “Se nos acumulan los problemas”

El primer ministro Manuel Marrero Cruz reconoció la magnitud de la crisis que atraviesa Cuba y admitió que los problemas “se nos acumulan”, en referencia a la escasez de divisas, combustibles y energía que afecta a la isla.

Según un reporte transmitido por la televisión oficialista, Marrero insistió en que los gobiernos locales deben dejar de esperar soluciones “desde arriba” y asumir un papel más activo en la búsqueda de alternativas.

“Todavía no estamos actuando como si estuviéramos en guerra”, dijo, al tiempo que llamó a “dirigir la crisis como una oportunidad”.

La comparación, sin embargo, resulta reveladora: aunque el país no enfrenta un conflicto bélico, la población vive desde hace años con apagones, desabastecimiento y precariedad que agotan cualquier capacidad de resistencia, tal y como si estuvieran en guerra.

En la reunión mensual con gobernadores y el intendente de Isla de la Juventud, Marrero también reconoció que los cuadros locales están desbordados por la magnitud de los problemas.

“Se nos están mezclando los objetivos con los problemas reales, las situaciones electroenergéticas, la falta de combustibles y de divisas, que superan la capacidad de muchos cuadros para enfrentarlos”, declaró.

El vicepresidente Salvador Valdés Mesa, presente en el encuentro, pidió fortalecer los municipios con “personas competentes”, aunque aclaró que no se trata de autonomía entendida como soberanía, sino de resolver problemas inmediatos y mejorar la calidad de vida, una definición que confirma los límites de decisión real en los territorios.

En la cita, la viceministra primera de Economía y Planificación, Mildrey Granadillo, actualizó el programa gubernamental para “corregir distorsiones” y reimpulsar la economía en 2025, pese a que planes similares han fracasado en el pasado.

Los participantes discutieron también el impacto del impago a productores, un problema crónico que el gobierno reconoce, pero no resuelve, y conocieron la propuesta de convertir contenedores marítimos en viviendas como alternativa “económica y sostenible”.

La retórica oficial vuelve a insistir en la resiliencia y la disciplina como recetas para atravesar la crisis, mientras el país se sumerge en una realidad donde, más que un lenguaje de guerra, la urgencia es atender la escasez, la inflación y la migración que marcan el presente de millones de cubanos.

El reconocimiento del primer ministro Manuel Marrero de que en Cuba “se acumulan los problemas” refleja la magnitud de una crisis que golpea a la población en todos los frentes: desde los apagones hasta la escasez de divisas, combustibles y alimentos.

Días atrás se conoció que más de tres millones de personas sufren la falta de agua potable, una situación que se ha convertido en alarma nacional y que se suma a la precariedad cotidiana de millones de familias.

El mes pasado, un estudio reveló que la extrema pobreza afecta ya al 89 % de la población cubana. El dato pone en evidencia la incapacidad del gobierno para revertir la caída del poder adquisitivo y la falta de acceso a bienes básicos.

Más recientemente, se informó que Cuba salió de la oscuridad tras un apagón masivo, aunque el déficit de generación eléctrica se mantiene, prolongando los cortes de energía que marcan la vida de la isla.

