¡Su nombre es Gema! Ultrack y Claudia Artiles anuncian la llegada de la nueva integrante de la familia

La familia de Ultrack y Claudia Artiles acaba de crecer, y la nueva integrante de la familia tiene cuatro patas y un pelaje negro brillante que es toda una belleza como su nombre: Gema.
La pareja presentó con orgullo a su nueva cachorra, una imponente y tierna cane corso que, con apenas tres meses, ya muestra el porte de su papá, Óptimus, el perro que ha acompañado a Ultrack durante los últimos tres años.
El creador de contenido aseguró que quería tener una decencia de este hermoso animal y acaba de cumplir este deseo, pero la cachorra fue un regalo para su pareja Claudia.
Gema no solo es grande y hermosa, también llegó con una misión muy especial: convertirse en la mejor amiga y protectora del pequeño Marlon, el hijo de Claudia. “La vamos a entrenar para que quiera y cuide mucho a Marlon”, aseguró mientras enseñaba a la perrita a sus seguidores.
En un tierno video donde se ve a la perrita siendo recibida con amor en su nuevo hogar y hasta Óptimus le dedicó unos cuantos cariños.
Recientemente, Ultrack fue denunciado a la policía por presunto maltrato animal, una acusación que él calificó como totalmente infundada y hasta mostró en redes lo bien cuidados y alimentados que estaban sus perros.
Preguntas frecuentes sobre la familia de Ultrack y Claudia Artiles
¿Quién es la nueva integrante de la familia de Ultrack y Claudia Artiles?
La nueva integrante de la familia es una cachorra de cane corso llamada Gema. Gema es una perrita de tres meses, hija de Óptimus, el perro de Ultrack, y fue un regalo para Claudia Artiles. Su misión es convertirse en la mejor amiga y protectora del pequeño Marlon, el hijo de Claudia.
¿Cómo ha respondido Ultrack a las acusaciones de maltrato animal?
Ultrack calificó las acusaciones de maltrato animal como totalmente infundadas. Compartió en sus redes sociales imágenes y videos mostrando que sus perros están bien cuidados y alimentados. La policía visitó su casa para verificar el estado de las mascotas y no encontró irregularidades.
¿Cuál es la relación actual entre Ultrack y Claudia Artiles?
Ultrack y Claudia Artiles mantienen una relación estable y muy pública, compartiendo su día a día en redes sociales. Llevan juntos más de seis meses, han superado críticas y han afrontado situaciones difíciles juntos, como amenazas recibidas por el hijo de Claudia. Ambos están comprometidos en construir una familia unida.
¿Cuáles son los planes futuros de Ultrack y Claudia Artiles como pareja?
Ultrack ha expresado su deseo de comprometerse formalmente con Claudia, indicando que está pensando en cómo será la propuesta de matrimonio. Ambos disfrutan su relación y tienen muchos planes y proyectos futuros juntos, aunque por el momento no consideran tener más hijos.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.