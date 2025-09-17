¡Su nombre es Gema! Ultrack y Claudia Artiles anuncian la llegada de la nueva integrante de la familia

La familia de Ultrack y Claudia Artiles acaba de crecer, y la nueva integrante de la familia tiene cuatro patas y un pelaje negro brillante que es toda una belleza como su nombre: Gema.

La pareja presentó con orgullo a su nueva cachorra, una imponente y tierna cane corso que, con apenas tres meses, ya muestra el porte de su papá, Óptimus, el perro que ha acompañado a Ultrack durante los últimos tres años.

El creador de contenido aseguró que quería tener una decencia de este hermoso animal y acaba de cumplir este deseo, pero la cachorra fue un regalo para su pareja Claudia.

Gema no solo es grande y hermosa, también llegó con una misión muy especial: convertirse en la mejor amiga y protectora del pequeño Marlon, el hijo de Claudia. “La vamos a entrenar para que quiera y cuide mucho a Marlon”, aseguró mientras enseñaba a la perrita a sus seguidores.

En un tierno video donde se ve a la perrita siendo recibida con amor en su nuevo hogar y hasta Óptimus le dedicó unos cuantos cariños.

Recientemente, Ultrack fue denunciado a la policía por presunto maltrato animal, una acusación que él calificó como totalmente infundada y hasta mostró en redes lo bien cuidados y alimentados que estaban sus perros.

