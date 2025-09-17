Regímenes de Cuba y China acuerdan reforzar su cooperación militar

Vídeos relacionados:
Los regímenes de Cuba y China acordaron este martes impulsar su cooperación militar y estrechar la coordinación política, durante un encuentro en Beijing entre el ministro de Defensa chino, Dong Jun, y su homólogo cubano, Álvaro López Miera.
Según la agencia oficial Xinhua, citada por EFE, Dong calificó los vínculos entre ambas naciones como “un modelo de solidaridad y cooperación entre países socialistas” y aseguró que Pekín está dispuesto a ampliar los intercambios de personal y elevar las relaciones militares a “un nuevo nivel”.
“Amistad especial” y respaldo a Xi
López Miera, que asiste al Foro de Xiangshan, la cita anual de la diplomacia militar china, ratificó el respaldo de Cuba a las cuatro grandes iniciativas globales del presidente Xi Jinping y subrayó la voluntad de La Habana de consolidar lo que llamó su “amistad especial” con Beijing.
El encuentro coincide con el 65º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, marcadas por la afinidad ideológica y la cooperación en áreas políticas, económicas y financieras.
Antecedentes y sospechas
La reunión se produce días después de que Miguel Díaz-Canel viajara a Beijing para participar en el desfile por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, donde ambos gobiernos afirmaron que sus vínculos atraviesan “su mejor momento”.
Sin embargo, la creciente colaboración militar entre La Habana y Pekín genera preocupación internacional. En diciembre pasado, el propio Díaz-Canel y Raúl Castro recibieron al coronel general He Weidong, vicepresidente de la Comisión Militar Central de China, en el Palacio de la Revolución, en medio de informes sobre la posible expansión de bases de espionaje chinas en Cuba.
En 2023, se reportó que ambos regímenes negociaban la construcción de una instalación conjunta de entrenamiento militar, lo que abriría la puerta a la presencia de tropas chinas a apenas 100 millas de Estados Unidos.
Una alianza estratégica
Desde 2018, con reuniones entre altos mandos militares de ambos países, Beijing ha expresado su interés en fortalecer la confianza estratégica y la cooperación “de militar a militar” con La Habana.
En el contexto actual, marcado por la grave crisis económica cubana, China se erige no solo como un aliado político y comercial, sino también como un socio militar de peso frente al aislamiento internacional del régimen cubano.
