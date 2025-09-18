Gobierno admite que no pudo pagar patanas turcas: Solo quedan dos

Vídeos relacionados:

El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, reconoció públicamente que una de las principales causas del agravamiento de la crisis energética en el país ha sido la retirada de las patanas eléctricas por falta de pago.

Durante una conferencia de prensa este miércoles con medios oficialistas como Granma, el funcionario explicó que solo quedan dos de las ocho patanas flotantes que operaban en el país. Aportan 70 megawatts al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

"Todo el pueblo de Cuba sabe, porque es inteligente, que la causa de la salida de las patanas es que no se pudo pagar", afirmó De la O Levy.

La salida de estas unidades flotantes se produjo en agosto y provocó un aumento del déficit eléctrico en plena etapa de máxima demanda. Oficialmente se informó que la retirada respondía a razones comerciales

"Nosotros podemos tener ineficiencia, pero más del 95 % de la verdadera causa es la falta de financiamiento. Está demostrado que los trabajadores del sistema eléctrico no descansan, y hay falta de recursos real. Si no tenemos 100 millones de dólares, no se le puede dar el mantenimiento capital a la Termoeléctrica Guiteras", expresó el ministro.

Apagones, déficit y generación crítica

El titular del Minem indicó que el sistema eléctrico opera actualmente con un déficit de generación superior a los 2.000 MW, lo que ha llevado a apagones prolongados y masivos, como el registrado esta semana en La Habana tras la salida imprevista de la unidad 5 de Nuevitas. Para evitar un colapso total del sistema, se procedió a desconectar circuitos enteros en la capital.

Durante la intervención, también se informó que la unidad 1 de la central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, en Felton, Holguín, se incorporará al SEN este fin de semana, con una potencia superior a 220 MW, tras una reparación anticipadamente finalizada.

Asimismo, se mencionó la recuperación de la generación en los emplazamientos de Mariel, que estuvo afectada por una rotura en una tubería de agua de mar, y la finalización de los ajustes en la unidad 5 de Renté.

Energía solar y baterías en camino

En medio del colapso del sistema basado en termoeléctricas obsoletas y sin mantenimiento, el gobierno cubano apuesta por la expansión de la generación solar. De la O Levy indicó que ya están instalados 656 MW de los 1.000 MW previstos para este año, y que se están sincronizando parques solares semanalmente.

A esto se suma la adquisición de baterías de acumulación de energía para la regulación de frecuencia, que ya se encuentran listas para embarque e instalación. El ministro aseguró que estas tecnologías son vitales para evitar disparos del sistema y mejorar su estabilidad.

Pese a las proyecciones optimistas, el panorama financiero continúa siendo un obstáculo grave. El propio ministro reconoció que “no quiere decir que el combustible esté estable”, y admitió tensiones severas por la falta de recursos para lubricantes, repuestos y mantenimiento.

