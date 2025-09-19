EE.UU. asegura que ha vuelto la “época dorada de los viajes”: estos son los motivos

Vídeos relacionados:

Tras los desastrosos pronósticos sobre la caída del turismo en Estados Unidos, el gobierno anunció una serie de medidas que marcan el inicio de lo que llamó una nueva “época dorada de los viajes”, con cambios que buscan mejorar la experiencia de los pasajeros en aeropuertos del país.

Según comunicaron el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), entre las principales novedades destaca el fin de la política que obligaba a los pasajeros a quitarse los zapatos al pasar por los puntos de control de seguridad.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, indicó que esta medida busca “modernizar y hacer más agradable el viaje de los estadounidenses”, sin comprometer la seguridad.

Esta iniciativa se suma al lanzamiento de la campaña “Families on the Fly”, destinada a mejorar el proceso de chequeo para familias que viajan con niños. Incluye beneficios como filas exclusivas para familias en aeropuertos seleccionados, descuentos en la inscripción a TSA PreCheck® para grupos familiares y acceso rápido para miembros del ejército y sus familias.

Los aeropuertos que ya implementan el programa anunciado este viernes por el DHS incluyen Orlando (MCO) y Charlotte-Douglas (CLT), con futuras expansiones previstas en aeropuertos de California, Hawái, Florida y Puerto Rico.

La TSA también amplió el programa “Serve with Honor, Travel with Ease”, que ofrece acceso prioritario y otros beneficios a miembros de las Fuerzas Armadas de EE. UU. y sus familias. Los militares en servicio activo y empleados del Departamento de Defensa pueden usar su número de identificación como “Known Traveler Number” para acceder al PreCheck de forma gratuita.

Estas reformas forman parte de una nueva política de hospitalidad impulsada por la administración Trump, que busca revalorizar el viaje aéreo en Estados Unidos y recuperar la confianza de los pasajeros.

Las medidas se implementan luego de que numerosos pronósticos indicaran que EEUU perdería viajeros extranjeros en los próximos meses.

Recientemente el World Travel & Tourism Council (Consejo Mundial de Viajes y Turismo) proyectó que Estados Unidos será el único país entre 184 analizados donde el gasto de los visitantes extranjeros disminuirá en 2025, un claro indicador de que el atractivo global del país está en descenso durante la actual administración del presidente Donald Trump y sus medidas impopulares en múltiples naciones.

“La mayor economía de viajes y turismo del mundo va en la dirección equivocada”, apuntó Julia Simpson, presidenta y directora general del consejo. “Al tiempo que otros países despliegan el tapete de bienvenida, el gobierno estadounidense pone el cartel de ‘cerrado’”, subrayó en declaraciones al diario Los Angeles Times.

